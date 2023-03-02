Афиша. Ярмарка Казюкаса и «Вильнюсская ДНК»

С 3 до 5 марта в Вильнюсе будет проходить ярмарка Казюкаса

Она проводится в Литве уже больше 400 лет. Когда точно состоялась первая ярмарка неизвестно, но есть предположения, что ее история уходит корнями в 1604 год, когда вильнюсцы вышли встречать привезенный из Рима освященный Папой Римским флаг королевича Казимира.

Ярмарка начнется в пятницу в 14:00 театрализованным шествием Св. Казимира от площади Независимости до Кафедральной площади, где в 15:00 состоится торжественное открытие праздника. В этом году на ярмарке Казюкаса свои изделия представят больше 500 мастеров и 400 кулинаров. На территории ярмарки будут работать 15 кафе.

Во время ярмарки Казюкаса в Старом городе столицы будет ограничиваться движение. С 20 час. 2 марта до 4 час. 6 марта будет запрещен проезд транспорта по улицам Pilies, Didžioji, T. Vrublevskio, Šventaragio, Barboros Radvilaitės и Maironio, а также по прилегающим к ним улицам и вокруг Ратушной площади.

Ярмарка Казюкаса пройдет не только в столице, но и в Клайпеде

В Клайпеде ярмарка будет проходить в те же дни, с 3 по 5 марта. Официальное открытие праздника и чествование тезок состоится 4 марта в 12 часов дня на Театральной площади. Клайпедская ярмарка будет проводиться с 8 часов утра до 5 часов вечера в Старом городе Клайпеды.

В честь 700-летия Вильнюса в столице создали географическую систему истории Вильнюса Vilniaus DNR, «Вильнюсская ДНК»

В ней впервые представлены оцифрованные крупномасштабные топографические планы города в различные периоды истории, а также сведения о настоящих и прошлых географических объектах, исторических событиях и личностях.

Суть «Вильнюсской ДНК» в том, что на карте отображаются реконструкции исторической топографии, созданные с использованием крупномасштабных карт города и топографических планов пяти разных периодов. В настоящее время на портале «Вильнюсской ДНК» с историей и изменениями города можно знакомиться с разных сторон. Например, изучая исторические планы и карты, улицы и их названия, увековеченных в городе личностей, изучив старые фотографии с открытками и историческими событиями.

Организаторы рассказывают, что в ближайшее время предполагается расширить портал – перевести его на иностранные языки и включить в «формирование истории» саму общественность – разрешить загружать на портал исторические фотографии и открытки.



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