Афиша. Kinopavasaris, висагинская Роботиада и позеленевшая в честь Дня Св. Патрика река Вильняле

Открылся международный кинофестиваль Kinopavasaris

В течение 10 дней фестиваль будет проходить в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляе и Паневежисе. Как обычно, зрители смогут выбирать картины из целого ряда программ «Киновесны» – в том числе, из конкурсной программы. Можно также будет познакомиться с работами актеров, панорамами самых ярких работ прошлого года, программами для маленьких зрителей, премьерами литовских фильмов. Помимо этого, «Киновесна» — это не только фестивальный показ фильмов, но и возможность встретиться с создателями фильмов и принять участие в дискуссиях. В рамках кинофестиваля будут показаны шесть литовских полнометражных фильмов. Со всей программой можно познакомиться на сайте kinopavasaris.lt.

В Художественном музее Дворца Радзивиллов (ул. Vilniaus, 24) начинает работать после реставрации южный корпус архитектурного комплекса

В нем открыты сразу две выставки мастеров западноевропейской живописи XVI-XIX вв. В экспозициях будут представлены картины из «золотого фонда» Национального художественного музея Литвы и Львовской национальной галереи искусств имени Бориса Возницкого.

В пятницу, 17 марта, в пространстве Sedulinos Висагинского центра культуры состоится первый Праздник Роботиады для любителей технологий и робототехники

Во время праздника будут открыты пространства для дошкольников, учащихся начальных классов, учеников 5-8, 9-12 классов и учебного центра технологий и бизнеса. Участники мероприятия в увлекательной, интересной и творческой форме продемонстрируют сконструированных, запрограммированных роботов, а также проекты Lego. Можно будет испытать удачу, участвуя в соревнованиях и викторинах самых разных видов и уровней. Организаторы обещают, что на этом празднике каждый будет победителем. Ожидается, что это мероприятие впредь станет одной из висагинских традиций. Праздник начнется в 12:00, а в 13:00 час. к нему присоединятся дошкольные учреждения.

35000 молодых европейцев могут выиграть бесплатные билеты на поезда для путешествий по Европе

Еврокомиссия запустила новый раунд программы путешествий DiscoverEU. Молодые люди могут подать заявку на бесплатный билет до полудня 29 марта. Чтобы выиграть бесплатный билет, нужно зарегистрироваться на сайте youth.europa.eu/discovereu. В самом начале участники должны будут продемонстрировать свои знания в небольшой викторине. Победители смогут путешествовать по Европе в течение 30 дней в период с 15 июня 2023 года по 30 сентября 2024 года. Программа DiscoverEU призвана помочь молодым людям развить свои социальные навыки и стать более независимыми.

18 марта, в честь День Святого Патрика, река Вильняле снова окрасится в зеленый цвет

Посольство Республики Ирландия в Литве приглашает всех отпраздновать это торжественное событие в Ужуписе. В субботу Ужупис наполнится живой ирландской музыкой и танцами, характерными ирландскими шляпами, литовскими и ирландскими флагами и многими другими веселыми мероприятиями для поднятия настроения. В этом году по зеленой Вильняле пройдет парад каноэ с флагами Ирландии, Литвы и Украины.

До 18 марта в Литве будет проходить крупнейшая международная Балтийская ювелирная выставка Amber Trip

Она собрала под одной крышей профессиональных ювелиров, янтарных мастеров и дизайнеров, а также производителей технологических приборов и оборудования для ювелиров. На выставке будут представлены последние ювелирные изделия и мировые тенденции на рынке янтаря, новейшие технологии в ювелирной промышленности и последние работы профессиональных ювелиров. Выставка пройдет в Litexpo (пр. Laisvės 5, Вильнюс).

В выходные, 18 и 19 марта, в Vilnius outlet (Pociūno g. 8) пройдет выставка декоративных кроликов

Часы работы выставки — с 10:00 до 21:00, на 2-м этаже торгового центра. Вход свободный.

В воскресенье, 19 марта, команда ULegend при поддержке белорусского независимого издания «Наша Ніва» проведет квест «Нашаніўскія легенды» по белорусским местам Вильнюса, посвященным деятелям Белорусской народной республики

Чтобы принять участие, нужно собрать команду (от одного до шести человек) и зарегистрировать ее. Если не получилось, то организаторы предлагают все равно приходить — можно будет присоединиться к другим командам. После окончания квеста участников ждут награждение победителей и вечеринка. Начало в 14:00 по адресу ул. Aušros Vartu, 7. Регистрация

В воскресенье, 19 марта, в 13:00 на холме городища Pūčkorių состоится праздник весеннего равноденствия

В программе: песни, танцы, обряды. Участвуют ансамбль Kūlgrinda, фольклорный ансамбль Laukis, географ Nijolė Balčiūnienė, которая расскажет о культурном прошлом этого места. Вход свободный. Желающие отправиться в поход по окрестностям собираются в 11:00. Как добраться: на 74-м автобусе до остановки Pūčkoriai, а потом следовать указателям Pūčkorių piliakalnis. Больше информации

В понедельник, 20 марта, в 20 часов в столице будут встречать астрономическую весну

Всех, кто хотел бы отметить день весеннего равноденствия, приглашают в долину Šventaragio, где пройдет мероприятие под названием Lygės sodai. На месте торжества появится интерактивная художественная инсталляция, которая будет состоять из скульптур, напоминающих сады. Участники мероприятия смогут полюбоваться игрой света и тени под звуки музыкальных композиций в исполнении фолк-рок-группы «Аталия». Šventaragio slėnis — историческое место культуры балтов у подножия горы Гедиминаса, недалеко от Музея прикладного искусства и Кафедральной площади.

На следующей неделе, 22 марта, в 18:00 Pavilnių ir Verkių regioniniai parkai (Žaliųjų ežerų, 53) приглашают на бесплатный мастер-класс по изготовлению пасхальной вербы.

Вход свободный. Все необходимые материалы предоставляются. Необходима регистрация

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