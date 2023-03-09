Афиша. Мероприятия в честь Дня восстановления независимости Литвы

В субботу, 11 марта, празднуется один из главных государственных праздников страны — День восстановления независимости Литвы. В этот день по всей стране пройдет множество торжественных мероприятий.

12:30 в столице пройдет шествие «Дорога восстановления независимости» по проспекту Гедиминаса от площади Независимости до Кафедральной площади с полосами литовского и украинского флагов.

Традиционное шествие будут приветствовать оркестры на площадях: на площади Лукишкю – представительный Духовой оркестр Литовской полиции, на площади Винцаса Кудирки — оркестр духовых инструментов Вильнюсской музыкальной школы имени Бронюса Йонуша, на Кафедральной площади – оркестр Литовской армии.

В субботу, 11 марта в 13:00 от памятника Гедиминасу на Кафедральной площади Вильнюса стартуют 42 экскурсии на русском, польском, украинском, литовском, английском, немецком и французском языках. Регистрация начинается 9 марта в 12:30. Все экскурсии бесплатные.

В субботу, 11 марта, в Музей оккупаций и борьбы за свободу (ул. Aukų, 2) вход свободный. Часы работы: 10:00-18:00. В этот день можно также бесплатно посетить мемориальный комплекс Тускуленского парка покоя (ул. Žirmūnų, 1F).

В субботу, 11 марта, в 17:00 в костеле св. Апостолов Филиппа и Якова (Vasario 16-osios, 11) состоится бесплатный концерт карильонной музыки.

В субботу, 11 марта, в 13:30 на Ратушной площади духовой оркестр литовской полиции покажет музыкальную программу.

В Каунасе в субботу, 11 марта, Музей IX форта (Kauno IX forto muziejus, Žemaičių pl., 73) приглашает посетить экспозиции музея бесплатно. В этот день в музее также будут дарить миниатюрные флаги Литвы. Состоится также экскурсия, ее стоимость — 3 евро, необходима регистрация.

В Клайпеде в субботу, 11 марта, в 17:30 час. состоится шествие с флагом города от Lietuvininkų площади до Театральной площади.

Дворец Правителей приглашает на новый способ культурного времяпрепровождения — посетить музей во время обеденного перерыва и осмотреть выставку с гидом Дворца. По словам гида, которая проводит экскурсии, прогулка по выставке подготовлена таким образом, чтобы посетители успели освежить свои исторические знания о зарождении Вильнюса, посмотреть выставку и успеть пообедать. Первая экскурсия уже состоялась на выставке «Рассвет города Гедиминаса. Старейшее деревянное здание Вильнюса и его уникальные находки».

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