Афиша. Новый учебный год, «Дни столицы», «Зеленый ужин» и другие мероприятия недели

На этой неделе начинается новый учебный год. По этому поводу в разных городах страны пройдут различные мероприятия для учащихся всех возрастов. Например, в Каунасе 1-го сентября состоится праздничный концерт на обновленной Студенческой площади.

А Паланга подготовила к началу учебного года целых два праздника для школьников, их учителей и родителей. 1 сентября мероприятия пройдут в разных местах города. На стадионе Старой гимназии будет звучать веселая музыка, появятся тележки с едой, пройдут веселые командные соревнования, творческие занятия и т.д. А 10 сентября на стадионе Спортивного центра состоится Семейный пикник с множеством спортивных мероприятий, традиционной военной кашей и всевозможными активными играми.

На этой неделе нас ожидает одно из самых ярких и любимых событий года. Вильнюс, который совсем скоро будет отмечать свое 700-летие, приглашает вильнюсцев и гостей города на фестиваль «Дни столицы». Мероприятие будет проходить со 2 по 4 сентября. Все мероприятия фестиваля бесплатные. В первый вечер «Дней столицы» пройдет большой концерт Марийонаса Микутавичюса с группой. С полной программой фестиваля можно ознакомиться на странице sostinesdienos.lt или по ссылке.

Во время «Дней столицы» состоится грандиозное Лазерное шоу. Пространство над Нерисом осветят более 60 лазеров – такое количество лазеров еще не использовалось ни на одном массовом мероприятии в Литве.

Во время «Дней столицы 2022» на Кафедральной площади разместится «Книжная площадь». Там можно будет приобрести новые книги, встретиться с авторами и получить их автографы, а также принять участие в литературных мероприятиях.

Агентство по развитию местного туризма Keliauk Lietuvoje в «Дни столицы» приглашает в гости на Улицу туризма и обещает рассказать посетителям много интересного и необычного о путешествиях по Литве. Стенд агентства на участке пр. Гедиминаса возле Лукишкской площади будет работать 2-3 сентября с 10 до 20 час., а 4 сентября — с 10 до 18 часов.

На Лукишкской площади во время «Дней столицы» будет проходить Спортивный фестиваль. На этом мероприятии можно будет познакомиться с разными видами спорта, представленными в городе, принять участие в играх и соревнованиях. Организации, которые хотят представить свою деятельность на фестивале, могут зарегистрироваться на странице sportofestivalis.lt.

Вильнюс снова получил высочайшие оценки в международном рекламном конкурсе Baltic Best, в котором участвуют небольшие европейские страны. В этом году рекламный ролик Go Vilnius «Рождественский Вильнюс прекрасен, где бы он ни был» заслужил золотую медаль за лучшую видеорекламу. А серия мероприятий Vilniushyvanka названа лучшим мероприятием, когда украинцев приглашали лучше узнать культуру нашей страны, а жителей литовской столицы — узнать больше об украинских традициях.

Вечером 31 августа Вильнюсская телебашня будет подсвечена пурпурным цветом. В Международный день распространения информации о передозировке жителям и гостям Вильнюса предлагают и задуматься о погибших и их близких. По данным Института гигиены, в 2021 году в Литве было зарегистрировано 62 случая смерти, непосредственно связанных с употреблением наркотических средств и психотропных веществ, что почти на 32% (или на 15 случаев) больше, чем в 2020 году.

Памятник «Якорь-сердце», который Клайпеде подарили городские власти Одессы, установлен на на литовском побережье в парке Мелнраге.

В конце недели, 2 — 4 сентября, состоится фестиваль культурного обмена «Вильнюс в Гданьске 2022». Во дворе Гданьского Форума пройдут традиционная Вильнюсская ярмарка, мастерские старинных ремесел, выставки, литературные встречи и дискуссии, концерты, кинопоказы.

Клайпеда готовится принять международный фестиваль Šalom visuos kraštuos, посвященный традициям еврейской истории, культуры и искусства. Его организаторы обещают красочную и насыщенную программу — концерты, беседы, кинопоказы, выставки, творческие мастерские, уроки танцев, экскурсии. Это уже второй такой фестиваль истории и культуры еврейского народа. На это раз он пройдет в портовом городе со 2 сентября по 15 октября, став частью программы праздничных мероприятий, посвященных 770-летию основания Клайпеды.

«Алитус – культурная столица Литвы 2022» впервые проведет в городе «Зеленый ужин». 2 сентября во время благотворительного вечера за общими столами на Зеленой улице соберутся жители и гости города. А собранные в ходе мероприятия средства будут направлены на зеленую инициативу «Вернем Алитусу сосны».

В пятницу, 2 сентября, в 18:00 в Григишках, у костела Св. Духа, Литовский театр оперы и балета покажет под открытым небом оперу «Служанка-госпожа».

В честь 30-летия региональных парков Литвы Государственная служба охраняемых территорий проведет фестиваль, который состоится в пятницу, 2 сентября, в парке Вейсеяйской усадьбы. В мероприятиии примут участие представители всех 30 региональных парков. Они представят уникальные ценности каждого из парков, а также посоветуют, какие места стоит посетить. Для детей и взрослых подготовлены занимательные конкурсы с призами.

В субботу, 3 сентября, на территории около столичного Белого моста пройдет турнир по пляжному волейболу OlyBet Open Beach Cup. Он организуется впервые, а любители этого вида спорта увидят лучших волейболистов страны.

На один день в Вильнюсе закроют проспект Конституциес. В субботу, 3 сентября, по нему промчится болид F-1. Спустя 12 лет Литву снова посетит команда Oracle Red Bull Racing – на проспекте Конституциес будет представлена формула Oracle Red Bull Racing, которой будет управлять австриец Патрик Фризахер, пишет madeinvilnius.lt. Зрители увидят также выступление литовских мотоакробатов. Гордость Литвы, чемпион Европы и призер десятков состязаний, Арас Гибежа попробует установить мировой рекорд – проехать самое длинное расстояние на одном колесе без помощи рук. С ним выступит и команда UTENA STUNT RIDERS: рекордсмены книги Гинесса Шарунас Кезис, Нериюс Малинаускас и Виргилиюс Дикшас. Выступит и четверка дрифтеров: Бенедиктас Циеба, Оливер Рандалу, Донатас Мацпрейкшас и Таутвидас Гилис.

Фестиваль GYPSY FEST возвращается в Вильнюс. Цыганский фестиваль состоится в воскресенье, 4 сентября. В 12 часов начнется праздничное шествие от Кафедральной до Ратушной площади. В 13 часов состоятся концерт и ярмарка на Ратушной площади. В 19 часов закроет программу дня большой музыкальный фестиваль в концертном зале Compensa.