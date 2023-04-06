Афиша. Пасха, Песах, выставки, забеги, экскурсии и походы в ближайшие выходные

Главное событие этой недели – Песах, который уже начали отмечать поздним вечером 5 апреля иудеи. Один из основных иудейских праздников, Песах продлится до ночи 13 апреля. А в воскресенье, 9 апреля, католики будут праздновать один из важнейших христианских праздников – Пасху.

По понедельникам в апреле (10, 17 и 24 апреля) в 10:30 на 3-м этаже ТЦ Vilnius outlet (ул. Pociūno, 8) пройдут занятия театром для детей в возрасте от 6 до 36 месяцев. Вход свободный.

Если у вас есть желание облагородить пространство рядом с вашим домом, муниципалитет Вильнюса дарит больше 5000 саженцев для того чтобы город стал краше.

Что нужно сделать?

Написать прошение в свободной форме и указать, сколько и каких саженцев вам надо.

Отправить прошение по электронной почте в свое староство (seniūnija) до 10 апреля, список здесь.

В прошении также должна быть фотография места, где собираетесь сажать саженцы, на ортофото-плане (https://vilnius.obliview.com ) точками указаны места, где будут посажены саженцы. Должно быть также получено согласие 3-5 соседей на это.

Спокойно ожидать ответа.

Национальный музей Литвы подготовил для любителей раскрашивать 5 раскрасок разной тематики. Раскраски можно найти по ссылке.

11 и 13 апреля музей Вильнюса (ул. Vokiečių, 6) приглашает учителей города на бесплатную экскурсию по выставке Vilkas, bokštas ir bažnyčia. Vilniaus suvenyrai («Волк, башня и костел. Вильнюсские сувениры»). Экскурсия будет проводиться на литовском языке.

11 апреля в 11:00

13 апреля в 13:00

Необходима регистрация

В субботу, 8 апреля, в 10 час. в Шяуляй в Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė (ул. Lakūnų, 3) начнется мероприятие, посвященное 19-й годовщине вступления в НАТО.

В программе:

10:00 – военная экспозиция

11:00 – 11:50 – выезд на место старта

12:00 – 13:00 – забег (3 км, дистанцию можно преодолеть и пешком)

13:00 – концерт

Забег будет происходить по взлетной полосе. Мероприятие бесплатное. Во время мероприятия вы посетите военную зону, поэтому будьте готовы к проверке у входа. Животных лучше оставить дома, так как шум истребителей может напугать их. Больше информации

В Национальной библиотеке имени Мартинаса Мажвидаса (пр. Gedimino, 51, в атриуме на 5-м этаже) открылась выставка Vilniaus ORT technikumas – langas į ateitį.

Осмотрев выставку познакомитесь с частью межвоенной историей Вильнюса – Еврейской технической школой. Вход свободный. Выставку можно будет посетить до 31 мая.

До 18 июня возле Музея энергетики и техники (ул. Rinktinės, 2) можно будет посмотреть на инсталляцию EGGzistence. Во время мероприятий музея там будет гореть огонь. Первое такое мероприятие уже состоялось 6 апреля.

30 апреля в Йонаве состоится пеший поход по Йонаве и ее окрестностям. Поход бесплатный, но уже сейчас есть возможность на него зарегистрироваться. Можно будет выбирать из двух трасс: 14 км и 6 км.

Всю основную информацию, связанную с походом, организаторы обещают отправить после регистрации на указанную почту.

В субботу, 8 апреля, в 10:30 состоится экскурсия «Волшебство и легенды Вильнюса» на русском языке. Во время экскурсии вы узнаете о волшебных местах города, посетите их, загадаете несколько желаний и получите волшебное домашнее задание. Билеты

Место встречи: Кафедральная площадь у колокольни.

Продолжительность: 2 часа.

В пятницу, 7 апреля, в 18 час. в Nacionalinė dailės galerija (пр. Konstitucijos, 22, Вильнюс) состоится открытие выставки Svetimšalio žvilgsnis į Vilnių. Будут выставлены работы иностранных художников (XX-XXI вв.), созданные в Вильнюсе или посвященные Вильнюсу. Во время открытия – вход свободный. Выставку можно будет посетить до 11 июня.

Каждый четверг апреля с 20 до 23 час. в Lukiškių kalėjimas 2.0 (пл. Lukiškių, 6) проходит Jazz night.

В программе всегда открытый урок

20:00-20:45 основы Lindy Hop/Solo Jazz

20.45-23.00 танцевальный джаз.

Вход свободный. Организатор может менять организационные детали. Ссылка на мероприятие.

В понедельник, 10 апреля, в 10 час. клуб любителей пеших походов Вильнюсского университета приглашает в пасхальный поход по берегам Улы.

Место и время встречи: 10.00 на железнодорожном вокзале у касс. Поезд отправляется в 10:20 (Vilnius-Zervynos). Билеты сразу же надо купить и на обратный путь.

Как всегда, в походе каждый отвечает сам за себя, еда и напитки – по своему усмотрению, одежда – по погоде.

Ссылка на организатора





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