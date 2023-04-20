Афиша. Праздник цветения нарциссов, велосипедные и пешие походы и необычные мастер-классы

В пятницу, 21 апреля, в Друскининкай начнется яркое красочное мероприятие – праздник цветения нарциссов Narcizų simfonija

Он будет проходить до 23 апреля. Друскининкайский парк между озерами Druskonio и Vijūnėlės окрасится в насыщенный желтый цвет – зацветет около полумиллиона нарциссов! Обо всех мероприятиях, которые будут проходить в дни цветочного фестиваля, – ярмарках, экскурсиях, концертах и т.п., – можно узнать на странице druskininkai.lt/narcizu-svente/

21 апреля

12 час. – ярмарка на аллее Vilniaus.

22 апреля (в парке Vijūnėlė)

14 – 16 час. – Музыкальные перформансы. 14 час. – Ансамбль класса гитары школа искусств имени M.K. Чюрлениса*. 15 час. – Indraya*. 14 час. – Весенний променад гостей из XIX века.

16 – 18 час. – Живые скульптуры. 16 час. – Мыльные пузыри и шоу экспериментов. 18.30 – Музыкальный перформанс. Саксофонист Rokas Barzdžius*. 19 час. – Мероприятие на ходулях. 21 час. – Живые скульптуры.

21 – 23 час. – Световая инсталляция.

23 апреля

15 час. – Бесплатная экскурсия (лит. яз). Место встречи – у входа в Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčiа.

* При плохой погоде представление не состоится.

С пятницы по воскресенье, 21 – 23 апреля, на Каунасской арене «Жальгирис» будет проходить выставка Atostogos Lietuvoje

Это крупнейшая в стране выставка отдыха, досуга и путешествий по Литве.

До 3 мая Bike Vilnius Velotakas предлагает самостоятельно совершить велосипедную прогулку по маршруту Vingio vingiai

Организаторы предлагают проехать маршрут, прислать им селфи и получить подарок от DECHATLON – спортивную бутылку для воды, упаковку батончиков или рюкзак. Фото можно выслать по почте [email protected] (до 19 мая).

Информация: расстояние: 20 км, подъем: 250 м. Маршрут GPX, карту (Komoot) и видео, как добраться, можно найти по ссылке.

Трасса проходит по велосипедным дорожкам, лесным тропинкам, гравийной дороге и улицам с движением малой интенсивности. Маршрут – средней сложности, однако есть и крутые съезды. Не рекомендуется проходить маршрут в темное время суток, в дождь или после дождя.

21 апреля в 15 час. в одном из дворов Вильнюса (ул. A. Juozapavičiaus 3) состоится необычное мероприятие, посвященное правильной сортировке мусора

Эксперты из Ecoservice перевернут один из мусорных контейнеров и на его примере покажут собравшимся, как правильно сортировать мусор. К слову, экспертов можно пригласить и в свой двор. Достаточно только заполнить форму.

В субботу, 22 апреля, с 10 до 16 час. у выставочного зала Litexpo (Laisvęs pr. 5) пройдет ярмарка саженцев

Можно будет приобрести саженцы и узнать много полезного у экспертов садоводов. Вход на ярмарку свободный.

21 – 23 апреля с 8 до 15 час. в Гарюнай (ул. Gariūnų, 70, 0 этаж) пройдет ярмарка антиквариата

Вход свободный.

21 – 23 апреля в Паланге состоится фестиваль, посвященный св. Георгию Jurgi, paimk raktus 2023

21 апреля

9.00 – 17.00 – Зеленая ярмарка (ул. Senojo turgaus, 12)

13.00 – 17.00 – День открытых дверей в конных клубах:

🐎JSK Happy Horse (регистрация: 869072788)

🐎 Lyderis (регистрация: 868612900).

22 апреля

8.00 – 17.00 – Зеленая ярмарка (ул. Senojo turgaus, 12)

11.00 – Соревнования по конкуру (Zigmo žirgų žirgynas, ул. Klevų, 1)

15.30 – Выступления фольклорных ансамблей в городе.

16.30 – Шествие с лошадьми, песнями и танцами от костела до Birutės parkas

17.00 – Песнопения в Birutės parkas

18.30 – Песни весны в Žemaičių kalnelis Birutės parke

22.00 – Световая инсталляция у Birutės kalnas

22.30 – Ночные танцы у Palangos Žuvėdra, ал. Meilės, 11

23 апреля

8.00 – 17.00 – Зеленая ярмарка (ул. Senojo turgaus, 12)

12.00 – Костельная служба (ул. Vytauto, 21)

12.30 – Бег Pralenk žirgą – от Naglio kalno до ротонды Birutės

13.00 – Празднество у ротонды. Birutės парк у ротонды

В субботу, 22 апреля, в 12 час. в честь Международного дня Земли Ботанический сад Вильнюсского университета (ул. Kairėnų, 43) приглашает на необычный мастер-класс

Вы научитесь делать гостиницу для насекомых. Гостиница для насекомых – это домик, необходимый для того, чтобы приманить полезных насекомых в сад, парк, на балкон или во двор. Во время мастер-класса вы научитесь создавать такие гостиницы из подручных материалов – веточек, мха, шишек и других. Все материалы представляются.

Мастер-класс пройдет в зале Музея (Muziejaus salė) Ботанического сада. Мероприятие и для взрослых, и для детей. Мастер класс бесплатный, но за вход в ботанический сад платный. Обязательна регистрация: [email protected]

Вильнюсский университет приглашает по средам (до 24 мая) в 18.00 играть в разные командные игры

Встречи будут проходить по адресу ал. Saulėtekio, 26 (Mėlynoji salė) или рядом со зданием на улице.

Язык мероприятия – литовский и английский.

📍19.04 Patintero – Филиппинская игра

📍26.04 The war – игра Восточной Европы

📍03.05 Quiddich – игра Гарри Потера

📍10.05 Ultimate Frisbee – игра из США

📍17.05 Kabaddi – Индийская игра

📍24.05 Ki-o-Rahi – игра из Новой Зеландии.

Регистрация

В субботу, 22 апреля, Клуб любителей пеших походов Вильнюсского университета снова приглашает в поход, на этот раз – в Pailgis

Место встречи: 7:30 на Железнодорожном вокзале возле касс.

Поезд отправляется в 7:40 (Vilnius -Pailgis).

Финиш: 19:40 из Pabradė.

Расстояние: 25 км.

Продолжительность похода может меняться в зависимости от погоды. С собой надо взять хорошее настроение, одежду по погоде, еду и напитки. Больше информации

По четвергам в апреле и мае в 18:30 в парке Вингис будут проходить занятия йогой

Место встречи – возле моста со стороны Жверинаса. Занятия проводятся без оплаты, предварительная запись не нужна. С собой надо взять коврик, удобную одежду и хорошее настроение. Занятие будет проходить на литовском языке.

Вопросы можно присылать на почту: [email protected]

Организатор может изменить время или отменить занятие, поэтому рекомендуется перед занятием проверять, нет ли изменений. Информация

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