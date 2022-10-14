Афиша. Vilnius Jazz, открытие стадиона в Каунасе и другие события, которые пройдут в выходные

В столице начинается традиционный фестиваль современного джаза и авангардной музыки Vilnius Jazz. Концерты проходят на сцене Вильнюсского старого театра. В частности, в рамках фестиваля выступят известные джазовые пианисты из Украины, Британии, исполнители из Франции, Португалии, Норвегии и Италии. Кроме того, как обычно, 35-й фестиваль Vilnius Jazz предлагает интересную программу литовских исполнителей импровизаций и авангардной музыки.

В пятницу, 14 октября, в Клайпеде, в галерее Пятраса Домшайтиса (Liepų g. 33), откроются две новые выставки: «Время в дереве 2022» Чеславаса Лукянскаса и „#atsakymas#spalva#slinktis“ (#ответ#цвет#смещение) Гинтаутаса Тримакаса. Выставка «Время в дереве 2022» Чеславаса Лукянскаса формально связана с деревом как материалом, а также повествовательной структурой в более широком смысле. На выставке «#ответ#цвет#смещение» представлены работы художника Г. Тримакаса — от абстрактных, из его «Дневника» 1993 года, до люмен-принтов и цианотипов, то есть новейших исследований цвета с использованием бумаги, света и чувствительных к нему химических веществ.

14-15 октября в Швекшну вернется ставший уже традиционным праздник тыквы. Гостей праздника приглашают на мастер-классы, экскурсии, образовательные программы, а вечером посетители увидят лазерное шоу в парке поместья Швекшна.

С 14 октября по 12 ноября в выставочном зале «Драугистес» Висагинского центра культуры (ул. Парко, 7) будет экспонироваться выставка картин Нийоле Тринкунене «В свете красок». Открытие выставки состоится в пятницу, 14 октября, в 16.30 ч. А в субботу, 15 октября, ансамбль модерн-фольк музыки «Праздник» устраивает юбилейный концерт, посвященный 25-летию коллектива. Начало — в 14 часов в зале «Седулина» (Вильтес, 5).

В субботу, 15 октября, Вильнюсское городское самоуправление приглашает жителей Вильнюса с семьями, соседями и друзьями принять участие в осенней посадке деревьев, сообщает Вильнюсское городское самоуправление. В этом году озеленение будет проведено на улице Шейминишкю и части улицы Жирмуну.

В субботу, 15 октября в Вильнюсе пройдет большой крестный ход по случаю прибытия в столицу одной из главных святынь Православной Церкви в Литве — чудотворного Сурдегского образа Божией Матери. 15 октября в 9.00 в Пречистенском кафедральном соборе (ул. Майроне, 14) пройдет торжественная встреча прибывшей из Каунаса особо почитаемой Сурдегской иконы. Затем будет отслужена Божественная Литургия, которую возглавит митрополит Иннокентий. По окончании Литургии будет совершен молебен Божией Матери с прошениями о единстве Церкви и о прекращении войны на Украине, и примерно в 11.30 начнется большой крестный ход с иконой, в котором примет участие все православное духовенство Литвы и множество мирян, прибывших в Вильнюс со всех уголков страны.

Окутанный легендами край Плателяй приглашает семьи с детьми на бесплатное мероприятие Miško burtai, «Волшебство леса». Для участников фестиваля, который будет проходить 15-16 октября, подготовлен веселый план выходных. Суббота пройдет в компании фей и масок, с костюмами, декорациями, необычными мероприятиями и играми. А воскресенье позовет отправиться в путешествие по маршруту волшебной природы. Для участия в фестивале необходима регистрация: bef.lt/2022/10/03/magiskas-savaitgalis-visai-seimai-pas-laumes-ir-kaukus-zemaitijoje

В воскресенье, 16 октября, откроется обновленный стадион имени Дарюса и Гиренаса в Каунасе. Праздник начнется финальным матчем Кубка Литовской федерации футбола. По сообщению самоуправления Каунаса в стоимость билета на мероприятие включен проезд в городских автобусах и троллейбусах. В этот день они будут курсировать интенсивнее. Кроме того, в воскресенье днем ​​в сторону стадиона, до остановки Sporto gatvės, начнут ездить три новых маршрута. В центре города есть парковочные места для личных автомобилей. Въезд на аллею Перкуно будет строго ограничен, сообщается в пресс-релизе городского самоуправления Каунаса.

Официальное открытие сквера Вингрю, возле музея МО состоится 18 октября в 16:30.