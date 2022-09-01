Афиша. «Вильнюсская мечта», «Дни столицы», Gypsy Fest и другие мероприятия наступающих выходных

Начался новый учебный год. По этому поводу в разных городах страны проходят мероприятия для учащихся всех возрастов. В центре столицы сегодня состоялось традиционное шествие сообщества Вильнюсского университета. Его участники прошли по проспекту Гедиминаса от Сейма до Большого двора ВУ — там была принята присяга первокурсников и дано официальное начало новому учебному году. По случаю Дня науки и знаний сегодня на Ратушной площади в 19 часов начнется концерт студенческих коллективов. В нем примут участие коллективы из всех высших учебных заведений столицы: VILNIUS TECH «Vingis», VMU ŠA «Šviesa», VIKO «Voruta», VTDK «Sietuva», VU «Jaunimėlis», ансамбль песни и танца VU и др.

В Каунасе сегодня тоже весело и празднично. День начался с торжественной мессы в костеле Св. апостолов Петра и Павла, продолжило его шествие в честь 100-летия Литовского университета и начала нового учебного года. А вечером, в 19 часов, на обновленной Студенческой площади начнется вечерняя часть праздника — музыкально-световое шоу.

А Паланга подготовила к началу учебного года целых два праздника для школьников, их учителей и родителей. Первое из них уже состоялось на стадионе Старой гимназии. А 10 сентября на стадионе Спортивного центра состоится Семейный пикник с множеством спортивных мероприятий, традиционной военной кашей и всевозможными активными играми.

Сегодня, 1 сентября, в 21:30 в Тракае откроется кинотеатр на воде — на озере Гальве, на котором стоит Тракайский замок. Зрители смогут увидеть фильм, взяв напрокат водные велосипеды, лодки или кораблики. Кинопоказ бесплатный, а плавсредства можно взять напрокат на берегу озера Гальвес.

Завтра, 2 сентября, в 23 часа на Ратушной площади состоится мистерия современных технологий Vilniaus sapnas, «Вильнюсская мечта». Уникальное шоу под открытым небом охватывает всю историю Вильнюса — от воя Железного Волка до историй любви, культурных событий и сегодняшнего облика города. В шоу примут участие более 40 исполнителей.

Завтра, 2 сентября, начинается одно из самых ярких и любимых событий года — фестиваль «Дни столицы», который продлится до 4 сентября. Все мероприятия фестиваля бесплатные. В первый вечер «Дней столицы» пройдет большой концерт Марийонаса Микутавичюса с группой. С полной программой фестиваля можно ознакомиться на странице sostinesdienos.lt или по ссылке.

Во время «Дней столицы» состоится грандиозное Лазерное шоу. Пространство над Нерисом осветят более 60 лазеров – такое количество лазеров еще не использовалось ни на одном массовом мероприятии в Литве.

Во время «Дней столицы 2022» на Кафедральной площади разместится «Книжная площадь». Там можно будет приобрести новые книги, встретиться с авторами и получить их автографы, а также принять участие в литературных мероприятиях.

Агентство по развитию местного туризма Keliauk Lietuvoje в «Дни столицы» приглашает в гости на Улицу туризма и обещает рассказать посетителям много интересного и необычного о путешествиях по Литве. Стенд агентства на участке пр. Гедиминаса возле Лукишкской площади будет работать 2-3 сентября с 10 до 20 час., а 4 сентября — с 10 до 18 часов.

На Лукишкской площади во время «Дней столицы» будет проходить Спортивный фестиваль. На этом мероприятии можно будет познакомиться с разными видами спорта, представленными в городе, принять участие в играх и соревнованиях. Организации, которые хотят представить свою деятельность на фестивале, могут зарегистрироваться на странице sportofestivalis.lt.

Завтра же, 2 сентября, начнется фестиваль культурного обмена «Вильнюс в Гданьске 2022». Во дворе Гданьского Форума пройдут традиционная Вильнюсская ярмарка, мастерские старинных ремесел, выставки, литературные встречи и дискуссии, концерты, кинопоказы. Продлится фестиваль до 4 сентября.

Завтра, 2 сентября, в Ботаническом саду VDU в Каунасе откроется традиционная осенняя ярмарка PAKALNUTĖS UOGA 2022. На ней будут представлены саженцы растений, работы ремесленников, фермерская продукция, всевозможные деликатесы. Ярмарка продлится до 13 часов 4 сентября.

Клайпеда готовится принять международный фестиваль Šalom visuos kraštuos, посвященный традициям еврейской истории, культуры и искусства. Его организаторы обещают красочную и насыщенную программу — концерты, беседы, кинопоказы, выставки, творческие мастерские, уроки танцев, экскурсии. Это уже второй такой фестиваль истории и культуры еврейского народа. Он начнется завтра, 2 сентября, и продлится до 15 октября, став частью программы праздничных мероприятий, посвященных 770-летию основания Клайпеды.

Завтра, 2 сентября, «Алитус – культурная столица Литвы 2022» проведет «Зеленый ужин». Во время благотворительного вечера за общими столами на Зеленой улице соберутся жители и гости города. А собранные в ходе мероприятия средства будут направлены на зеленую инициативу «Вернем Алитусу сосны».

В пятницу, 2 сентября, в 18:00 в Григишках, у костела Св. Духа, Литовский театр оперы и балета покажет под открытым небом оперу «Служанка-госпожа».

В честь 30-летия региональных парков Литвы Государственная служба охраняемых территорий проведет фестиваль, который состоится в пятницу, 2 сентября, в парке Вейсеяйской усадьбы. В мероприятиии примут участие представители всех 30 региональных парков. Они представят уникальные ценности каждого из парков, а также посоветуют, какие места стоит посетить. Для детей и взрослых подготовлены занимательные конкурсы с призами.

В пятницу-субботу, 2 — 3 сентября, в Бирштонасе в четвертый раз пройдет дискуссионный фестиваль «Būtent!». Темами для дискуссий станут война в Украине, вопросы подготовки и устойчивости к кризисам, цифровизации, вовлечения молодежи в общественную жизнь, образования, изменения климата и других.

В субботу, 3 сентября, на территории около столичного Белого моста пройдет турнир по пляжному волейболу OlyBet Open Beach Cup. Он организуется впервые, а любители этого вида спорта увидят лучших волейболистов страны.

В субботу, 3 сентября, по проспекту Конституциёс промчится болид F-1. Спустя 12 лет Литву снова посетит команда Oracle Red Bull Racing – на проспекте Конституциес будет представлена формула Oracle Red Bull Racing, которой будет управлять австриец Патрик Фризахер, пишет madeinvilnius.lt. Зрители увидят также выступление литовских мотоакробатов. Гордость Литвы, чемпион Европы и призер десятков состязаний, Арас Гибежа попробует установить мировой рекорд – проехать самое длинное расстояние на одном колесе без помощи рук. С ним выступит и команда UTENA STUNT RIDERS: рекордсмены книги Гинесса Шарунас Кезис, Нериюс Малинаускас и Виргилиюс Дикшас. Выступит и четверка дрифтеров: Бенедиктас Циеба, Оливер Рандалу, Донатас Мацпрейкшас и Таутвидас Гилис.

В субботу, 3 сентября, в Вильнюсе пройдет традиционный заплыв «Вильнюсской регаты» по реке Нерис.

«Мы приглашаем вас принять участие, испытать себя и весело провести время среди любителей водных видов спорта и туризма», — говорится в приглашении.

Все участники регаты получат сертификаты. Один из счастливчиков отправится домой с байдаркой, выигранной в лотерею. Организаторы бесплатно сдадут в аренду участникам регаты 100 байдарок. Вступительный взнос участника составляет 5 евро, дети до 5 лет — бесплатно. Регистрация и оплата только онлайн — regata.lt.

В воскресенье, 4 сентября, в Клайпеде пройдет Детский рынок. В этом году он проводится шестой год подряд. По словам представителей Клуба активных мам, это некоммерческое мероприятие, на котором юные продавцы учатся финансовой грамотности. Дети сами продают свои игрушки, книги или поделки. Детский рынок пройдет в это воскресенье, 4 сентября, с 11:00 до 14:00 в сквере Дане.

В воскресенье, 4 сентября, пройдет фестиваль ромов GYPSY FEST. В 12 часов начнется праздничное шествие от Кафедральной площади до Ратуши. В 13 часов состоятся концерт и ярмарка на Ратушной площади. В 19 часов закроет программу дня большой музыкальный фестиваль в концертном зале Compensa.