Государственные учреждения Интервью

«Принято триста отрицательных решений». Департамент миграции — о специальных анкетах

Автор Илья Стрижевич
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Одним из новшеств при выдаче национальных виз и предоставлении вида на жительство (ВНЖ) для граждан Беларуси и России стало требование заполнить специальную анкету, в которой есть вопросы про Крым и отношение к войне в Украине. Что показали первые месяцы нововведения, рассказали в интервью RADIO•R специалисты Департамента миграции.

«Принято триста отрицательных решений». Департамент миграции — о специальных анкетах

«Принято триста отрицательных решений». Департамент миграции — о специальных анкетах. Фото — Žygimantas Gedvila/BNS

«Связано с общественной безопасностью»

— Зачем была введена анкета для граждан России и Беларуси?

— Это определенная форма контроля, что связано с общественной безопасностью. В свете войны в Украине эта мера, на наш взгляд, обоснованная.

— Почему в качестве контрольных в анкетах выбраны вопросы про Крым и отношение к войне в Украине?

— Ответы позволят понять, каких взглядов придерживается человек, запрашивающий национальную визу или вид на жительство в Литве. Посчитали, что это две важные точки зрения, которые хорошо отражают позицию человека.

После аннексии Крыма прошло достаточно времени, и уже можно было разобраться в вопросе, кто есть кто. Но если и начало войны не вынудило кого-то определиться с позицией, тогда дополнительные пояснения не нужны.

— Что будет, если проситель даст, скажем так, нежелательные ответы?

— Литва заняла однозначную позицию в связи с войной в Украине. А если точка зрения человека, который хочет проживать тут, по этому вопросу принципиально отличается, то возникает резонный вопрос: стоит ли ему находиться в стране? Может, ему лучше предпочесть пребывание в другом государстве?

«Жена и мама — украинки. И теща тоже!»

— Были ли случаи, когда люди отказывались заполнять анкету, поддерживали войну в Украине или называли Крым частью России?

— Было принято около трехсот отрицательных решений. Это были разные люди, в их числе граждане Беларуси, России и Украины. Каждый, кто получил негативный ответ, может увидеть аргументацию Департамента миграции о принятом решении.

— Но ведь, исходя из корыстных интересов, человек может слицемерить и ответить формально. Анкета в этом смысле не является алиби. 

— Да, но это позволит выявить несоответствие в будущем. Например, после получения визы или ВНЖ человек стал высказываться в поддержку агрессии России или нарисовал соответствующий символ на стене.

Тогда документы можно будет поднять и выявить противоречия. Это является поводом для рассмотрения вопроса об аннулировании визы или ВНЖ.

— В анкете также просят ответить, были ли у человека связи с государством. Однако, например, в Беларуси по-прежнему множество госорганизаций и госпредприятий, и многие так или иначе имели отношение к ним. Это будет считаться негативным обстоятельством?

— Действительно, мы просим указать, где было получено образование, где работал человек, были ли связи с госучреждениями и какого рода. А также о том, проходил ли службу в силовых органах. Разумеется, в каждом случае информация оценивается индивидуально. Мы понимаем, что поликлиника или школа — тоже госучреждения, но это совсем другая «весовая категория».

— А если человек отказывается заполнить анкету?

— Это веское основание, чтобы не принимать прошение. Отметим, что такие случаи бывают.

И наоборот. При заполнении анкеты иногда стараются подчеркнуть антивоенную позицию. Один человек, например, указал, что его жена и мама — украинки. И теща тоже!

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«Принято триста отрицательных решений». Департамент миграции — о специальных анкетах

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