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Безумно любимая в Литве, ярчайшая звезда Лайма Вайкуле возвращается!

Автор RADIO•R
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Безумно любимая в Литве, ярчайшая звезда латвийской сцены Лайма Вайкуле возвращается в Литву!

26 декабря, в прекрасный Рождественский вечер, Лайма Вайкуле проведет невероятно красивый концерт в Вильнюсе. А в Каунасе такой же замечательный концерт певицы состоится вечером 8 декабря. Это настоящее рождественское Rendez Vous с любимыми литовскими слушателями!

В Вильнюсе: Compensa, 26 декабря, 18:00

В Каунасе: Kauno Žalgirio arena, 8 декабря, 19:00

Во время концерта прозвучат все самые известные произведения, которые знакомы слушателям уже не одно десятилетие.

Икона безупречного стиля, обладательница богатого тембра голоса, грациозная и утонченная ДИВА сцены – все эти эпитеты сопровождают Лайму Вайкуле на протяжении многих лет ее музыкальной карьеры.

Лайма, начавшая свою карьеру в 80-х годах, уже тогда удивляла всех своей беспрецедентной хореографией и богатым музыкальным вкусом. Ее уникальностью восхищались даже американские продюсеры и композиторы.

Яркое, эффектное, полное внутренней экспрессии выступление Лаймы никого не оставит равнодушным! Каждая песня, которую она исполняет, подобна крошечной жизненной истории, проникающей в самую глубину души.

Организаторы сердечно приглашают всех на концерт и обещают незабываемые эмоции!

В Вильнюсе: Compensa, 26 декабря, 18:00

В Каунасе: Kauno Žalgirio arena, 8 декабря, 19:00

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