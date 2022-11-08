Интервью Однажды в АмеRике

Четвёртым собеседником стала политик Нэнси Барто, представитель партии республиканцев

Автор RADIO•R
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RADIO•R представляет цикл интервью «Однажды в АмеRике». Он посвящён промежуточным выборам в Конгресс и Палату Представителей, которые пройдут в США 8 ноября.

В рамках международной программы, организованной Центром иностранной прессы, группа журналистов из 25 стран мира приехала в США, чтобы познакомиться с этими выборами поближе и понять этот процесс изнутри.

Четвёртым собеседником стала политик Нэнси Барто, представитель партии республиканцев. Она поделилась своими мыслями на тему того, как в случае победы республиканцев на предстоящих выборах они будут работать с демократами следующие два года, высказалась на тему высокой инфляции во всём мире, а также упомянула бывшего президента США Дональда Трампа. На другие вопросы она, к сожалению, отвечать отказалась.

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