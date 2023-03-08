Что важно знать вильнюсцам о приеме в школы?

В Вильнюсе началась регистрация детей в школы на следующий учебный год. Подавать заявки родителям следует в том случае, если ребенок только начинает посещать школу, или ее планируется сменить.

На то, чтобы зарегистрировать детей в школы, у вильнюсцев есть три месяца — это надо сделать до 31 мая. Торопиться нет необходимости, поскольку время подачи заявки не дает никакого приоритета. Ранее — до 31 марта — заявки следует подавать только в школы, набор в которые проходит по конкурсу, или которые реализуют специализированные (инженерные/спортивные) программы.

Заявки подаются электронным способом, через страницу svietimas.vilnius.lt (подключение через электронный банкинг или другие средства аутентификации). На этой же странице можно найти и другую полезную информацию: интерактивную карту школ, ответы на самые часто задаваемые вопросы, порядок и график приема в школы и т.д.

Заявления должны подавать родители будущих первоклассников, а также учащихся, меняющих школу, переходящих из прогимназии в гимназии, приехавших на проживание в столицу. Если ученик переходит на обучение по программе более высокого уровня — в пятый, девятый (I гимназический) или III гимназический классы той же школы — заявление также подается через электронную систему. Эти учащиеся получат приглашение продолжить обучение в школе без очереди, независимо от того, где они декларировали свое проживание.

Какие изменения вступают в силу с 2023 года?

В январе обновлены описание порядка приема в общеобразовательные школы города Вильнюса и карты территорий обслуживания общеобразовательных школ. График подачи заявок, рассмотрения и отправки приглашений и их согласования через электронную систему публикуется по адресу: https://svietimas.vilnius.lt в разделе Aktuali informacija («Актуальная информация»).

Уточнены и дополнены критерии приема детей с особыми образовательными потребностями, а также усыновленных, приемных детей, детей сотрудников дипломатического корпуса и детей профессиональных военнослужащих системы обороны Литовской Республики.

Созданы также условия для корректировки электронных заявлений для учеников, поступающих на конкурсные программы, на специализированные программы обучения или в школы с элементами особой педагогической системы, и не поступивших в них (они смогут внести изменения в свои электронные заявления 29-31 мая), детей, имеющих право на социальную педагогическую, специальную педагогическую и специальную помощь, попасть без очереди в школу по месту жительства. Лица с ограниченными физическими возможностями, как и прежде, имеют преимущественное право на поступление в ближайшую подходящую для них школу.

Дети лиц, место жительства которых не задекларировано на территории Вильнюсского городского самоуправления, принимаются по графику.

Что важно помнить при заполнении электронного заявления

У всех родителей есть возможность указать в заявке три учебных заведения в порядке приоритета. Важно помнить, что одна из трех выбранных школ должна быть территориальной, по месту жительства. Если не указать школу, относящуюся к заявленному месту жительства, электронная система не позволит отправить запрос.

Родители должны помнить, что важно вовремя, согласно графику приема, подтвердить одно из полученных приглашений в электронной системе. Если родители (опекуны, попечители) своевременно не подтвердят приглашение на учебу, электронная система автоматически назначит школу, которая прислала приглашение на обучение и, согласно желанию учиться, указана в заявке одной из первых. Поэтому родителям рекомендуется указывать в заявке школы в приоритетном порядке.

Заполненные заявки автоматически направляются на рассмотрение во все указанные в заявке школы, которые в дальнейшем организуют прием.

Если школа получит больше заявлений, чем может принять учащихся, она будет руководствоваться установленными критериями приоритета при приеме учеников, а также заявленным местом жительства и сроком подачи декларации. Например, приоритетные критерии применяются к детям-сиротам, детям из многодетных семей, близнецам и т. д., а также детям, у которых по декларированному месту жительства один из родителей и сам ребенок проживают на этой территории более двух лет.

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