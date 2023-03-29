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Департамент миграции призывает украинцев изучать литовский язык

Автор RADIO•R
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Украинцы, которые приехали в Литву после начала войны, начали получать письма от Департамента миграции, в котором их призывали изучать литовский язык.

Департамент миграции призывает украинцев изучать литовский язык

В письме указывалось, что литовский язык должны выучить все украинские беженцы, которые хотят интегрироваться в литовское общество и работать в Литве.

В письме также описали, на каком уровне необходимо знать язык для той или иной специальности и добавили, что правительство дает на изучение языка 24 месяца, после чего будет предусмотрена сдача теста для всех работающих в Литве украинцев.

Председатель Государственной языковой инспекции Аудрюс Валотка поясняет, что языковая инспекция консультирует как по поводу сдачи экзамена, так и по поводу необходимого уровня знаний.

Организационными вопросами занимается самоуправление. В самоуправлении по месту жительства можно узнать место и время проведения экзамена.

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