Документальный фильм «Памела, история любви», кинокомикс «Ваканды навеки» и другие главные премьеры недели

Сила принцесс (сериал, 1 сезон)
(приключения, комедия) на Netflix с 30 января
Принцессы-подружки из четырёх Фруктовий — Черничной, Киви, Ананасовой и Малиновой — бросают все силы на то, чтобы сделать свои миры лучше.
Памела: История любви (фильм)
(документальный, биография) на Netflix с 31 января
Показывая личные дневники и видеозаписи, Памела Андерсон рассказывает о своем пути к славе, бурных романах и печально известном скандале, разгоревшемся из-за секс-видео.
Черная пантера: Ваканда навеки (фильм)
(фантастика, фэнтези, боевик) на Disney+ с 1 февраля
После смерти короля Т`Чаллы королева Рамонда, Шури, М`Баку, Окойе и Дора Милаж сражаются, чтобы защитить Ваканду от мировых держав.
Фриридж (сериал, 1 сезон)
(комедия) на Netflix с 2 февраля
Группа друзей, которые, возможно, высвободили смертельное проклятие, начинают новое приключение.
Волк викингов (фильм)
(ужасы, триллер) на Netflix с 3 февраля
Переехав в другой город, юная девушка становится свидетельницей жестокого убийства на вечеринке — и начинает странно смотреть на мир, испытывая неестественные желания.
Сила мечты (фильм)
(приключения, драма) на Netflix с 3 февраля
Упорная девочка-подросток смотрит страху в глаза в погоне за мечтой стать самым молодым человеком, совершившим одиночное кругосветное плавание.
Класс (сериал)
(триллер, драма, криминал) на Netflix с 3 февраля
Три студента из бедного района поступают в элитную старшую школу Дели, где мрачные тайны и слухи в конечном итоге приводят к убийству.
Инфьесто (фильм)
(криминал, драма, триллер) на Netflix с 3 февраля
Пока коронавирус разрушает их жизни, двое детективов упорно преследуют похитителей ребенка и узнают, что это преступление — лишь часть зловещей картины.
Милый Эдвард (сериал)
(драма) на Apple TV+ с 3 февраля
12-летний мальчик выживает в авиакатастрофе, в которой погибают все пассажиры рейса, включая его семью. Пока он и другие люди, пострадавшие от трагедии, пытаются осмыслить случившееся, возникают неожиданные дружеские отношения, романы и комьюнити.