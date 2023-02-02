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Документальный фильм «Памела, история любви», кинокомикс «Ваканды навеки» и другие главные премьеры недели

Автор Гинтарас Зукас
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Сила принцесс (сериал, 1 сезон)

(приключения, комедия) на Netflix с 30 января

Документальный фильм «Памела, история любви», кинокомикс «Ваканды навеки» и другие главные премьеры недели

Принцессы-подружки из четырёх Фруктовий — Черничной, Киви, Ананасовой и Малиновой — бросают все силы на то, чтобы сделать свои миры лучше.

Памела: История любви (фильм)

(документальный, биография) на Netflix с 31 января

Документальный фильм «Памела, история любви», кинокомикс «Ваканды навеки» и другие главные премьеры недели

Показывая личные дневники и видеозаписи, Памела Андерсон рассказывает о своем пути к славе, бурных романах и печально известном скандале, разгоревшемся из-за секс-видео.

Черная пантера: Ваканда навеки (фильм)

(фантастика, фэнтези, боевик) на Disney+ с 1 февраля  

Документальный фильм «Памела, история любви», кинокомикс «Ваканды навеки» и другие главные премьеры недели

После смерти короля Т`Чаллы королева Рамонда, Шури, М`Баку, Окойе и Дора Милаж сражаются, чтобы защитить Ваканду от мировых держав.

Фриридж (сериал, 1 сезон)

(комедия) на Netflix с 2 февраля

Документальный фильм «Памела, история любви», кинокомикс «Ваканды навеки» и другие главные премьеры недели

Группа друзей, которые, возможно, высвободили смертельное проклятие, начинают новое приключение.

Волк викингов (фильм)

(ужасы, триллер) на Netflix с 3 февраля

Документальный фильм «Памела, история любви», кинокомикс «Ваканды навеки» и другие главные премьеры недели

Переехав в другой город, юная девушка становится свидетельницей жестокого убийства на вечеринке — и начинает странно смотреть на мир, испытывая неестественные желания.

Сила мечты (фильм)

(приключения, драма) на Netflix с 3 февраля

Документальный фильм «Памела, история любви», кинокомикс «Ваканды навеки» и другие главные премьеры недели

Упорная девочка-подросток смотрит страху в глаза в погоне за мечтой стать самым молодым человеком, совершившим одиночное кругосветное плавание.

Класс (сериал)

(триллер, драма, криминал) на Netflix с 3 февраля

Документальный фильм «Памела, история любви», кинокомикс «Ваканды навеки» и другие главные премьеры недели

Три студента из бедного района поступают в элитную старшую школу Дели, где мрачные тайны и слухи в конечном итоге приводят к убийству.

Инфьесто (фильм)

(криминал, драма, триллер) на Netflix с 3 февраля

Документальный фильм «Памела, история любви», кинокомикс «Ваканды навеки» и другие главные премьеры недели

Пока коронавирус разрушает их жизни, двое детективов упорно преследуют похитителей ребенка и узнают, что это преступление — лишь часть зловещей картины.

Милый Эдвард (сериал)

(драма) на Apple TV+ с 3 февраля

Документальный фильм «Памела, история любви», кинокомикс «Ваканды навеки» и другие главные премьеры недели

12-летний мальчик выживает в авиакатастрофе, в которой погибают все пассажиры рейса, включая его семью. Пока он и другие люди, пострадавшие от трагедии, пытаются осмыслить случившееся, возникают неожиданные дружеские отношения, романы и комьюнити.

 

 

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