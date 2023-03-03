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Дом демонстрирует паранормальные способности новым хозяевам в трейлере «Особняка с привидениями»

Автор Эвелина Никанорова
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Первый тизер-трейлер фильма «Особняк с привидениями» (Haunted Mansion) обнародовала кинокомпания Walt Disney Studios. Cюжет комедийного триллера основан на одноименном популярном аттракционе парков развлечений Disney.

В центре сюжета темнокожая женщина Габби (Розарио Доусон) и ее сын (Чейз В. Диллон), которые переезжают в старый особняк с историей и выясняют, что в доме они не одни. Мать-одиночка решает пригласить команду так называемых специалистов по призракам, куда входят священник (Оуэн Уилсон), паранормальный эксперт (Лакит Стэнфилд), экстрасенс (Тиффани Хаддиш) и историк (Дэнни Де Вито), чтобы избавить свое жилище от сверхъестественных сквоттеров. В трейлере, где демонстрируется внутренняя жизнь дома, звучит песня «House Without Windows» Роя Орбисона.

В фильме режиссера Джастина Симиена также снялись Дэн Леви, Вайнона Райдер, Хасан Минхадж и Джейми Ли Кертис и Джаред Лето в ролях призраков.

В мировой прокат «Особняк с привидениями» выйдет 28 июля.

Источник: InterMedia

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