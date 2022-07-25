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«Евровидение 2023» пройдет в Великобритании при участии Украины

Автор Эвелина Никанорова
200 Sledite Za Novostjami

Европейский вещательный союз (EBU) и BBC подтвердили, что конкурс песни «Евровидение-2023» будет проходить в Великобритании от имени победившей в этом году украинской телекомпании UA:PBC.

«Евровидение 2023» пройдет в Великобритании при участии Украины

Как сообщается на официальном сайте «Евровидения», BBC возьмет на себя обязанности организатора. Конкурс заявок на участие городов-организаторов стартует уже в конце июля.

Украина автоматически выйдет в Гранд-финал вместе с «Большой пятеркой» (в которую входит Великобритания, Испания, Германия, Франция и Италия). Представители UA:PBC будет работать с BBC над развитием украинских элементов шоу. Логотип, отражающий уникальные обстоятельства проведения конкурса, будет раскрыт позже.

— Мы чрезвычайно благодарны, что BBC согласилась провести конкурс песни «Евровидение» в Великобритании в 2023 году, — сказал исполнительный супервайзер Мартин Остердаль. — BBC уже четыре раза брала на себя обязанности принимающей стороны для других стран-победителей. Продолжая эту традицию солидарности, мы знаем, что конкурс следующего года продемонстрирует творческий потенциал и мастерство одного из самых опытных общественных вещателей Европы, а победитель этого года, Украина, будет отмечен и представлен на протяжении всего мероприятия.

Источник: InterMedia

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