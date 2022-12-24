Интервью Рождество и Новый Год

Ингрида Шимоните: «Будем искренне верить, что даже в очень пасмурном небе мы сможем увидеть звезду Надежды»

Автор RADIO•R
Goluboe Dobroe Utro Instagram Istorija Publikacija V Facebook O Sportivnom Meroprijatii 640 400 Piks. 1350 250 Piks.

Премьер-министр Литвы Ингриды Шимоните поздравляет всех жителей страны с Рождеством и наступающим Новым годом.

Ингрида Шимоните: «Будем искренне верить, что даже в очень пасмурном небе мы сможем увидеть звезду Надежды»

«Дорогие,

я хочу поздравить вас всех с Рождеством.

Это праздник надежды, веры и общения, который рождается в сердце каждого из нас, и никакие потрясения или испытания не могут его отнять.

В этот праздничный период давайте еще яснее обратим внимание на то, как много у нас есть того, за что мы можем быть благодарны. Будем искренне верить, что даже в очень пасмурном небе мы сможем увидеть звезду Надежды, если только будем очень внимательно ее искать.

Для меня суть Рождества наиболее ярко раскрывает украшенная елка в Буче, в Украине, которая освещается не лампочками, а сердцами местных жителей. Это мощный символ надежды, торжествующей над тьмой.

Давайте будем праздновать Рождество, полное любви, веры и сострадания к тем, кому сейчас особенно тяжело. Давайте поддержим народ Украины всем, чем можем. Это лучший подарок человечеству и надежда на то, что вместе мы сможем развеять даже самые темные тучи. Давайте развивать дух дарения, потому что, делясь, мы всегда становимся сильнее.

Я желаю, чтобы с Новым годом мы впустили в себя свет надежды, который будет сопровождать нас на пути решимости, товарищества и заботы друг о друге. Будьте здоровы, счастливы и в безопасности!»

Tags:

Похожее

Виктория Чмилите-Нильсен: «Хочу искренне поблагодарить всех тех, кто в это нелегкое время проявил человеческое сострадание и гражданскую позицию»

Виктория Чмилите-Нильсен: «Хочу искренне поблагодарить всех тех, кто в это нелегкое время проявил человеческое сострадание и гражданскую позицию»

Автор RADIO•R
Kūčios, или Сочельник католического Рождества: традиции и угощения

Kūčios, или Сочельник католического Рождества: традиции и угощения

Автор Анжелика Орлёнок
Столица выбрала пять самых впечатляющих рождественских декораций

Столица выбрала пять самых впечатляющих рождественских декораций

Автор RADIO•R
Как будут работать почтовые отделения и курьеры «Почты Литвы» в праздничный период?

Как будут работать почтовые отделения и курьеры «Почты Литвы» в праздничный период?

Автор Анжелика Орлёнок
Как не переедать во время праздников. 9 простых советов

Как не переедать во время праздников. 9 простых советов

Автор Анжелика Орлёнок
Достаем с полки елочные игрушки и гирлянды. На что важно обратить внимание?

Достаем с полки елочные игрушки и гирлянды. На что важно обратить внимание?

Автор RADIO•R
Считанные дни до Рождества. О том, как в стране готовятся к любимым зимним праздникам

Считанные дни до Рождества. О том, как в стране готовятся к любимым зимним праздникам

Автор RADIO•R
Что купить? 17 идей для тех, кто еще не определился с подарками на Рождество

Что купить? 17 идей для тех, кто еще не определился с подарками на Рождество

Автор RADIO•R
Фотопятница. Предрождественский Вильнюс: праздничные декорации на Стиклю, Пилес и других улицах Старого города

Фотопятница. Предрождественский Вильнюс: праздничные декорации на Стиклю, Пилес и других улицах Старого города

Автор RADIO•R