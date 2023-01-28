Ингрида Шимоните: «Я стараюсь быть частью того, что мы можем сделать для людей, которых война заставила покинуть свой дом»

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните дала эксклюзивное интервью программному директору RADIO•R Эрнесту Алесину . В беседе премьер рассказала о том, приходилось ли ей заниматься волонтерской работой, помогая украинским военным беженцам, а также о том, какая помощь, по ее мнению, необходима украинцам, которые находятся в Литве.

— В каких социальных акциях принимала участие Ингрида Шимоните, и почему простые люди должны продолжать оказывать помощь друг другу?

— Даже тогда, когда государство что-то делает от имени государственного учреждения либо правительства, парламента, президента, — это все равно от имени людей. Потому что ничего собственного у правительства нет. Все фонды, которыми мы распоряжаемся, все средства — это все собственность налогоплательщиков Литовской Республики. Так что мы просто считаем. А имея в виду очень очень широкую поддержку Украины в Литве, мы имеем также этот мандат — принимать решения на государственном уровне о снабжении ВСУ, о гуманитарной помощи либо о какой-то другой помощи.

А мне лично — я скажу вам очень просто. Война началась ведь не в прошлом году. Война началась в 2014 году, и тогда в Литве уже нашлись люди, которые начали помогать Украине, украинским бойцам. Такие, как Йонас Оман. И с тех пор я его поддерживаю — как житель Литвы просто, не как член правительства, не как член парламента (тогда даже не была ни тем, ни другим), — уже много-много лет.

А за этот год, когда нашлось больше таких инициатив, — Андрюса Тапинаса, Олега Шураева и других, Šaulių Sąjunga, — всех, которые что-то придумают, чем они могут помочь, — я стараюсь участвовать во всем. И я также стараюсь помогать своим временем тогда, когда могу.

Когда был первый поток беженцев в марте прошлого года, в центрах по регистрации нужны были люди. Потому что за день приезжало от 1000 до 2000 человек, которых надо было как-то зарегистрировать, как-то приютить, найти ночлег и позаботиться о каких-то базовых вопросах. Было довольно сложно, потому что обычно волонтерят люди, которые помоложе. Потому что надо сидеть в компьютерах, разбираться, как-то данные вводить и т.д. Но довольно многие молодые люди не имеют возможности общаться по-русски. И вот я с группой коллег помоложе несколько вечеров сидела и регистрировала людей, подыскивала жилье.

Иногда звонила людям, которые свое жилье зарегистрировали, и говорила: «Вам звонит волонтер, Ингрида. У меня есть вот такой вопрос к вам. Они говорили, говорили, говорили, а потом на том конце трубки: «Ингрида – это ТА Ингрида, да?». И они меня узнавали. Также были хорошие мероприятия по выходным для украинских детей, где я тоже волонтерила. Я просто стараюсь как-то быть частью и такого простого, что мы можем сделать для людей, которых просто война заставила покинуть свой дом.

— Вы, наверное, согласитесь, что как бы быстро ни закончилась война, не все люди смогут сразу вернуться домой. Нас ждет еще очень много дел. Надо сначала, чтобы закончилась война, потом отстроить Украину. Что нужно, и чем нужно, по вашему мнению, помочь украинцам, которые находятся в Литве, чтобы им было легче интегрироваться?

— Ну, я думаю, что интеграция людей, которые уже находятся в Литве, идет довольно хорошо. Потому что, я думаю, Литва — первое государство в Европейском союзе по части беженцев, которые нашли себя в нашем рынке труда. Потому что это, в основном, женщины и дети, потому что мужчины воюют. А женщины и дети как-то ищут себе приют в других странах. И, конечно, есть проблема — как-то «внедрить» детей в нашу школьную систему, потому что у нас школ, которые обучают на украинском языке, конечно, нет. Есть школы либо на литовском, либо на русском, либо на польском — и на русском, на польском — не везде, только в некоторых городах. Поэтому люди и концентрируются где-то, где есть учебные заведения, где легче пристроить детей просто чтобы они могли продолжать обучение.

Когда эта волна началась, многие довольно наивно думали, что это месяца три (четыре, пять), а летом уже все закончится, осенью мы вернемся уже в Украину. Конечно, ничего подобного не случилось, и уже с осени еще больше детей пришли в систему нашего образования. Но очень много взрослых, очень много женщин, которые сюда приехали, — они работают. И когда люди иногда говорят: «ой, что они всем этим украинцам все дают, нам ничего не дают», так тут надо, наверное, две такие мысли подчеркнуть. Одна мысль — это то, что какая-то помощь, которую мы предоставляем, — это помощь, которая опирается на те же самые принципы, что и для наших людей. Это помощь для детей, это помощь для содержания места жительства, это какие-то другие льготы — это все универсально. Да, бывает, частные компании какие-то свои бенефиты предоставляют, но это уже их частные решения.

И я не знаю ни одного человека, который согласился бы, чтобы его дом разрушили бомбой для того, чтобы поехать куда-то в другую страну и там получить, например, страхование за более низкую цену. Ну это просто глупо, эта зависть, которая иногда где-то слышится, я думаю, она очень неправильная.

А другое дело — то, что, имея в виду, что много беженцев работают, — они платят налоги. И поэтому смотреть на украинскую общину как на какую-то общину иждивенцев, которые тут благодаря нашему доброму сердцу существуют… это неправда. Просто люди приехали, они решили, что они тут на некоторое время должны остаться. Они стараются быть частью нашего общества.