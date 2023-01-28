Помощь Украинцам

Ингрида Шимоните: «Я стараюсь быть частью того, что мы можем сделать для людей, которых война заставила покинуть свой дом»

Автор RADIO•R
Goluboe Dobroe Utro Instagram Istorija Publikacija V Facebook O Sportivnom Meroprijatii 640 400 Piks. 1350 250 Piks.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните дала эксклюзивное интервью программному директору RADIO•R Эрнесту Алесину. В беседе премьер рассказала о том, приходилось ли ей заниматься волонтерской работой, помогая украинским военным беженцам, а также о том, какая помощь, по ее мнению, необходима украинцам, которые находятся в Литве

Ингрида Шимоните: «Я стараюсь быть частью того, что мы можем сделать для людей, которых война заставила покинуть свой дом»

Ингрида Шимоните: я стараюсь быть частью того, что мы можем сделать для людей, которых война заставила покинуть свой дом

— В каких социальных акциях принимала участие Ингрида Шимоните, и почему простые люди должны продолжать оказывать помощь друг другу?

— Даже тогда, когда государство что-то делает от имени государственного учреждения либо правительства, парламента, президента, — это все равно от имени людей. Потому что ничего собственного у правительства нет. Все фонды, которыми мы распоряжаемся, все средства — это все собственность налогоплательщиков Литовской Республики. Так что мы просто считаем. А имея в виду очень очень широкую поддержку Украины в Литве, мы имеем также этот мандат — принимать решения на государственном уровне о снабжении ВСУ, о гуманитарной помощи либо о какой-то другой помощи.

А мне лично — я скажу вам очень просто. Война началась ведь не в прошлом году. Война началась в 2014 году, и тогда в Литве уже нашлись люди, которые начали помогать Украине, украинским бойцам. Такие, как Йонас Оман. И с тех пор я его поддерживаю — как житель Литвы просто, не как член правительства, не как член парламента (тогда даже не была ни тем, ни другим), — уже много-много лет.

А за этот год, когда нашлось больше таких инициатив, — Андрюса Тапинаса, Олега Шураева и других, Šaulių Sąjunga, — всех, которые что-то придумают, чем они могут помочь, — я стараюсь участвовать во всем. И я также стараюсь помогать своим временем тогда, когда могу.

Когда был первый поток беженцев в марте прошлого года, в центрах по регистрации нужны были люди. Потому что за день приезжало от 1000 до 2000 человек, которых надо было как-то зарегистрировать, как-то приютить, найти ночлег и позаботиться о каких-то базовых вопросах. Было довольно сложно, потому что обычно волонтерят люди, которые помоложе. Потому что надо сидеть в компьютерах, разбираться, как-то данные вводить и т.д. Но довольно многие молодые люди не имеют возможности общаться по-русски. И вот я с группой коллег помоложе несколько вечеров сидела и регистрировала людей, подыскивала жилье.

Иногда звонила людям, которые свое жилье зарегистрировали, и говорила: «Вам звонит волонтер, Ингрида. У меня есть вот такой вопрос к вам. Они говорили, говорили, говорили, а потом на том конце трубки: «Ингрида – это ТА Ингрида, да?». И они меня узнавали. Также были хорошие мероприятия по выходным для украинских детей, где я тоже волонтерила. Я просто стараюсь как-то быть частью и такого простого, что мы можем сделать для людей, которых просто война заставила покинуть свой дом.

 — Вы, наверное, согласитесь, что как бы быстро ни закончилась война, не все люди смогут сразу вернуться домой. Нас ждет еще очень много дел. Надо сначала, чтобы закончилась война, потом отстроить Украину. Что нужно, и чем нужно, по вашему мнению, помочь украинцам, которые находятся в Литве, чтобы им было легче интегрироваться?

— Ну, я думаю, что интеграция людей, которые уже находятся в Литве, идет довольно хорошо. Потому что, я думаю, Литва — первое государство в Европейском союзе по части беженцев, которые нашли себя в нашем рынке труда. Потому что это, в основном, женщины и дети, потому что мужчины воюют. А женщины и дети как-то ищут себе приют в других странах. И, конечно, есть проблема — как-то «внедрить» детей в нашу школьную систему, потому что у нас школ, которые обучают на украинском языке, конечно, нет. Есть школы либо на литовском, либо на русском, либо на польском — и на русском, на польском — не везде, только в некоторых городах. Поэтому люди и концентрируются где-то, где есть учебные заведения, где легче пристроить детей просто чтобы они могли продолжать обучение.

Когда эта волна началась, многие довольно наивно думали, что это месяца три (четыре, пять), а летом уже все закончится, осенью мы вернемся уже в Украину. Конечно, ничего подобного не случилось, и уже с осени еще больше детей пришли в систему нашего образования. Но очень много взрослых, очень много женщин, которые сюда приехали, — они работают. И когда люди иногда говорят: «ой, что они всем этим украинцам все дают, нам ничего не дают», так тут надо, наверное, две такие мысли подчеркнуть. Одна мысль — это то, что какая-то помощь, которую мы предоставляем, — это помощь, которая опирается на те же самые принципы, что и для наших людей. Это помощь для детей, это помощь для содержания места жительства, это какие-то другие льготы — это все универсально. Да, бывает, частные компании какие-то свои бенефиты предоставляют, но это уже их частные решения.

И я не знаю ни одного человека, который согласился бы, чтобы его дом разрушили бомбой для того, чтобы поехать куда-то в другую страну и там получить, например, страхование за более низкую цену. Ну это просто глупо, эта зависть, которая иногда где-то слышится, я думаю, она очень неправильная.

А другое дело — то, что, имея в виду, что много беженцев работают, — они платят налоги. И поэтому смотреть на украинскую общину как на какую-то общину иждивенцев, которые тут благодаря нашему доброму сердцу существуют… это неправда. Просто люди приехали, они решили, что они тут на некоторое время должны остаться. Они стараются быть частью нашего общества.

Tags:

Похожее

Министерству образования Литвы выделяется более 38 млн евро на обучение украинцев

Министерству образования Литвы выделяется более 38 млн евро на обучение украинцев

Автор RADIO•R
На основные потребности украинских беженцев в Литве выделяется 175 тысяч евро

На основные потребности украинских беженцев в Литве выделяется 175 тысяч евро

Автор RADIO•R
Вильнюс получил статус «Города-спасителя» украинцев

Вильнюс получил статус «Города-спасителя» украинцев

Автор RADIO•R
Таможенная служба Литвы: в страну ввозятся большие суммы в украинских гривнах

Таможенная служба Литвы: в страну ввозятся большие суммы в украинских гривнах

Автор RADIO•R
Евросоюз собирается утвердить очередной пакет помощи Украине

Евросоюз собирается утвердить очередной пакет помощи Украине

Автор RADIO•R
Мошенники пытаются собирать информацию о беженцах из Украины

Мошенники пытаются собирать информацию о беженцах из Украины

Автор RADIO•R
Украинские военные беженцы получат цифровые временные виды на жительство

Украинские военные беженцы получат цифровые временные виды на жительство

Автор RADIO•R
«Кедайняйские самаритяне» готовят окопные свечи для Украины

«Кедайняйские самаритяне» готовят окопные свечи для Украины

Автор RADIO•R
В Литве начинается кампания «Велосипед для Украины»

В Литве начинается кампания «Велосипед для Украины»

Автор RADIO•R