Ингрида Шимоните: нам надо найти здоровое отношение к российской, русской культуре

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните полагает, что в Литве, когда она еще была частью Советского Союза, возник «переизбыток» русской культуры. И если бы удалось выработать к ней здоровое отношение — такое же, как к любой другой культуре мира, — то ситуация могла бы измениться. Такое мнение высказала Ингрида Шимоните, о твечая на вопрос ведущего RADIO•R Эрнеста Алесина об отмене русскоязычной культуры.

— По данным Департамента миграции, из 150 тысяч разрешений на проживание в Литве большая часть выдана гражданам Украины, Беларуси, России. Сегодня 16% жителей Литвы — это представители других национальностей. Хотим мы этого или нет, но у большей части этих людей, наверное, русский язык если не родной, то первый иностранный. И в наши дни фраза о бойкоте русской культуры вызывает достаточно неприятные последствия, потому что некоторые люди начинают саморегулирование. Кроме того, по данным опросов, значительно выросло количество людей, которые ненавидят соседей, говорящих на русском языке. Можно ли это остановить?

— Я даже не могу придумать никакого основания для того, чтобы ненавидеть человека просто потому, что он говорит на каком-то языке. Я говорю на всех языках, на которых говорят в Вильнюсе, — говорю, конечно, на литовском, на русском, на польском. Просто для меня, во многом, привилегия, что я знаю эти языки. Хотя знания мне давались очень сложно, потому что меня «третировали» в школе для того, чтобы я выучила русский язык. И я до сих пор знаю все эти стеклянные, оловянные, деревянные и т.д. Уже в связи с тем, что происходило за прошедший год, думаю, что и украинский язык тоже выучила. Понимаю все, говорить еще стесняюсь, но, наверное, скоро смогу и разговаривать. Вообще человек говорит на таком языке, на каком ему удобно. Да, есть какие-то официальные ситуации, где есть понимание, что мы говорим на государственном языке. Но то, что люди решают своих детей отдавать в русскую или польскую школу, или белорусскую школу, — это их выбор.

А ставить знак равенства: русскоговорящий — значит антигосударственный, — это вообще абсурд. Потому что, я это говорила не раз, и еще раз скажу, мы знаем многих людей, которых мы можем либо по своей оценке, либо даже официально по решениям суда считать антигосударственными деятелями. И у абсолютного большинства из них фамилии абсолютно литовские, и они говорят на литовском языке.

— Сейчас о культуре. Я думаю, что тут случился такой непродуктивный момент немножко. Потому что все время это такое понятие, знаете: великая русская культура… Я думаю, что это немного отражает нашу провинциальность. Потому что, когда мы жили в Советском Союзе, нас просто «кормили» русской культурой. Если бы нас «кормили» испанской культурой, французской культурой, английской культурой, которые не менее великие, тогда, наверное, у нас не было бы такого отношения, как сейчас, потому что мы ставим Достоевского, Толстого, все время русские произведения, потому что другого у нас было очень мало. Ну вот так сложилось, я бы так сказала. И у многих людей отношение к русской культуре, по-моему, не очень нормальное с обеих сторон. Потому что, да, я читала российских авторов, которые мне были интересны. Некоторые авторы, которые куда-то там возносятся в небеса, мне совершенно не нравились. Но я то же самое могу сказать и про писателей других стран и про другие культуры. Понятно, что сейчас, возможно, есть меньше аппетита на то, чтобы это смотреть, читать, и как-то в это вникать. Но я думаю, что это тоже пройдет.

Нам просто надо найти здоровое отношение к российской, русской культуре, как к одной из культур.

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