Ингрида Шимоните: «Вильнюс разрастается, но я всегда думаю: это то, о чем Гедиминас писал в своих письмах. И мне здесь очень нравится, я люблю свой город»

В день 700-летнего юбилея столицы премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните дала эксклюзивное интервью ведущему RADIO•R Эрнесту Алесину. А кроме этого, премьер-министр страны приняла участие в коротком блиц-опросе и рассказала не только о том, что она считает символом города, но и о том, какое место столицы, по ее мнению, больше всего подходит для романтического свидания.

— Что для вас является главным символом Вильнюса?

— Не знаю. Наверное, это все же Башня Гедиминаса, потому что, как бы, всем понятно и все понятно. Но если бы кто-нибудь меня спросил, какие мои любимые места…

— …хорошо, я спрошу: место из детства, которого нет? Я как раз это и хочу спросить. Помните что-нибудь или нет?



— Которого нет… Многие места, где я в детстве играла, сейчас уже застроены, и их нет, либо они есть, но другие.

— Простой вопрос: метро или трамвай, если это будет возможно?

— Конечно, метро. Но это такое эмоциональное, а практически, думаю, что еще очень-очень долго этого мы не сможем сделать. Все равно Вильнюс все еще слишком мал для такого проекта.

— А чего лично вам не хватает в городе? Все равно же находится время прогуляться. Кому-то не хватает транспорта, кому-то — дорожек. А вам чего не хватает?

— Я думаю, что в последнее время мне все меньше и меньше чего-то не хватает. Потому что было время, когда мне не хватало пандусов для людей, которых надо катать в коляске, потому что они не ходят. Было время, когда мне не хватало каких-то других инфраструктурных решений. Но сейчас, я думаю, Вильнюс быстро растет, и это, конечно, имеет свои негативные стороны. Потому что публичная инфраструктура, публичные какие-то услуги так быстро не приспосабливаются. Особенно когда растет вот так, с разных сторон. Люди из Литвы приезжают в Вильнюс работать. Люди из других стран приезжают из-за войны, из-за репрессий, еще из-за чего-то. И мы как-то вот так вот разрастаемся, но я всегда думаю: это то, о чем Гедиминас писал в своих письмах. И мне здесь очень нравится. Я люблю свой город.

— Я тоже его безумно люблю. А еще интересно будет от вас услышать ответ: место для первого поцелуя или романтического свидания в нашем городе?

— Сейчас подумаю. Ну, не знаю, где-нибудь в парке у Вильняле.

— Хороший ответ. Что-нибудь еще осталось, что мозолит глаза, позор какой-то? Вот то, что совсем срочно. Если бы только у вас была возможность, вы бы сразу эту проблему решили.

— Наверное, да, но сейчас не припомню, потому что у нас мало времени. Но бывают такие места, когда подъезжаешь и говоришь: вот это надо бы убрать.

— Любимый ваш берег: левый или правый? Вот сейчас и разберемся, Жирмунай или Антоколь. Один на левом берегу, другой — на правом.

— Ну, все же левый берег.

— А самое высокое место? Холм какой-то, с которого наблюдать за городом, просто фантастический?

— Холм Трех крестов. Но есть и другие места, с которых, может, город не так хорошо виден, но которые я очень люблю. Потому что я жила на Антоколе, и я жила около Sapiegynė. Там есть прекрасные такие холмы, которые очень подходят для катания на лыжах или на санях, но они и так очень прекрасны.

— Самое мистическое место? Где дух аж захватывает.

— Кладбище.

— Что бы вы хотели, чтобы осталось через 700 лет в нашем городе обязательно?

— То же самое понятие, что в этом городе может место для себя найти каждый.