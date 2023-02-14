История о первой в Италии женщине-адвокате, ретро-футуристический сериал «Здравствуй, будущее!» и другие главные премьеры недели

Снова любовь в квадрате (фильм)
(комедия, мелодрама) на Netflix с 13 февраля
Отношения знаменитого журналиста и простой учительницы оказываются под угрозой, когда работа вмешивается в их новую совместную жизнь.
Снова влюблены (сериал)
(комедия, драма, мелодрама) на Netflix с 14 февраля
Год 2003. Ирен — молодая студентка-киноманка, которая готовит короткометражный фильм. Чтобы сняться в нем, она встречает Хулио, в которого быстро влюбляется. Но время и жизнь ведут их разными дорогами.
В поисках тела (фильм)
(ужасы) на Netflix с 14 февраля
Обычная старшеклассница и её друзья оказываются заложниками мстительного призрака в красном. Ребятам нужно отыскать в школе части тела к определенной дате, иначе злобное привидение появится снова и начнет их убивать.
Закон Лидии Поэт (сериал)
(драма, история, детектив) на Netflix с 15 февраля
В этой драме Лидия Поэт расследует убийства и борется за право заниматься адвокатской практикой. На основе настоящей истории первой женщины-адвоката в Италии.
Снять блокировку (фильм)
(триллер) на Netflix с 17 февраля
Потеряв телефон, девушка сталкивается угрозами неизвестного. Ей помогает парень из службы ремонта электроники. А тем временем детектив расследует серию загадочных дел.
Аферисты (фильм)
(драма) на Apple TV+ с 17 февраля
Действие фильма разворачивается в тайных кулуарах Нью-Йорка: от пентхаусов Пятой авеню до темных уголков Куинса. Мотивы подозрительны, а ожидания перевернуты с ног на голову, когда всё не так, как кажется. В главных ролях Себастиан Стэн и Джулианна Мур.
Здравствуй, будущее! (сериал)
(комедия, драма) на Apple TV+ с 17 февраля
В ретро-футуристическом мире харизматичный коммерсант Джек Биллингс и его верная команда продавцов-ассистентов обещают коренным образом изменить жизнь своих клиентов, переселив их на Луну.
Девушка и космонавт (сериал)
(фантастика, драма, мелодрама) на Netflix с 17 февраля
Вернувшись спустя 30 лет после исчезновения, космонавт возрождает утраченную любовь и привлекает внимание корпорации, которая намерена узнать, почему он не постарел.
Карнивал Роу (сериал, 2 сезон)
(криминал, фэнтези, детектив) на Amazon Prime Video с 17 февраля
Неовикторианский мегаполис Бург в опасности: фэнтезийные беженцы, нашедшие здесь приют, гибнут от рук неведомого маньяка. За дело берутся потасканный детектив Райкрофт и эльфийка Виньетт. Вместе им предстоит спасти равновесие мира, которое находится в опасности. В главных ролях Орландо Блум и Кара Делевинь.