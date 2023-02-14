История о первой в Италии женщине-адвокате, ретро-футуристический сериал «Здравствуй, будущее!» и другие главные премьеры недели

Снова любовь в квадрате (фильм)

(комедия, мелодрама) на Netflix с 13 февраля

Отношения знаменитого журналиста и простой учительницы оказываются под угрозой, когда работа вмешивается в их новую совместную жизнь.

Снова влюблены (сериал)

(комедия, драма, мелодрама) на Netflix с 14 февраля

Год 2003. Ирен — молодая студентка-киноманка, которая готовит короткометражный фильм. Чтобы сняться в нем, она встречает Хулио, в которого быстро влюбляется. Но время и жизнь ведут их разными дорогами.

В поисках тела (фильм)

(ужасы) на Netflix с 14 февраля

Обычная старшеклассница и её друзья оказываются заложниками мстительного призрака в красном. Ребятам нужно отыскать в школе части тела к определенной дате, иначе злобное привидение появится снова и начнет их убивать.

Закон Лидии Поэт (сериал)

(драма, история, детектив) на Netflix с 15 февраля

В этой драме Лидия Поэт расследует убийства и борется за право заниматься адвокатской практикой. На основе настоящей истории первой женщины-адвоката в Италии.

Снять блокировку (фильм)

(триллер) на Netflix с 17 февраля

Потеряв телефон, девушка сталкивается угрозами неизвестного. Ей помогает парень из службы ремонта электроники. А тем временем детектив расследует серию загадочных дел.

Аферисты (фильм)

(драма) на Apple TV+ с 17 февраля

Действие фильма разворачивается в тайных кулуарах Нью-Йорка: от пентхаусов Пятой авеню до темных уголков Куинса. Мотивы подозрительны, а ожидания перевернуты с ног на голову, когда всё не так, как кажется. В главных ролях Себастиан Стэн и Джулианна Мур.

Здравствуй, будущее! (сериал)

(комедия, драма) на Apple TV+ с 17 февраля

В ретро-футуристическом мире харизматичный коммерсант Джек Биллингс и его верная команда продавцов-ассистентов обещают коренным образом изменить жизнь своих клиентов, переселив их на Луну.

Девушка и космонавт (сериал)

(фантастика, драма, мелодрама) на Netflix с 17 февраля

Вернувшись спустя 30 лет после исчезновения, космонавт возрождает утраченную любовь и привлекает внимание корпорации, которая намерена узнать, почему он не постарел.

Карнивал Роу (сериал, 2 сезон)

(криминал, фэнтези, детектив) на Amazon Prime Video с 17 февраля

Неовикторианский мегаполис Бург в опасности: фэнтезийные беженцы, нашедшие здесь приют, гибнут от рук неведомого маньяка. За дело берутся потасканный детектив Райкрофт и эльфийка Виньетт. Вместе им предстоит спасти равновесие мира, которое находится в опасности. В главных ролях Орландо Блум и Кара Делевинь.