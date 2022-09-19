Я не знаю более зеленого города, чем Вильнюс. Гость подкаста «Вильнюсу – 700 лет» – Дмитрий Денисюк

Гостем подкаста «Вильнюсу – 700 лет» стал актер Дмитрий Денисюк. Он поделился воспоминаниями детства, ощущениями Вильнюса, а также историями, связанными с театром. Вот лишь некоторые фрагменты беседы, а полное интервью вы можете послушать в подкасте RADIO•R.

Listen to «Дмитрий Денисюк: «Я не знаю более зелёного города, чем Вильнюс». // 700 лет Вильнюсу» on Spreaker.

Липовка

— Я помню это место знаешь почему? Потому что запахи. Запахи Липовки того времени — это были тополя. Они огромные. И после дождя всегда был такой густой-густой запах тополиной листвы.

Вокзал, запах вокзала, запах мазута, запах паровозов, запах смазки. Запах и звук железнодорожных путей, через которые мы шли, чтобы попасть в Старый город…

Сегодняшний Лаздинай и парковки

— Люди приспособились. Потому что те парковки, которые были задуманы, они были задуманы из расчета, что: ну, может быть, в квартире номер 12 будет жить какой-нибудь главный инженер какого-нибудь завода, и у него будет свой «Жигуленок». Ну, или кто-то из пенсионеров, у которого будет свой «Запорожец». Пять-шесть машин максимум. Но когда с 90-х понеслось, — ну да, стало не хватать.

Как возникает желание стать актером?

— Ты не просыпаешься с желанием: все, я хочу стать актером. Это как наматывающийся комок.

Я, который был абсолютно правоверным комсомольцем, был пионером, и т.д. и т.п. — и вдруг театральная студия. […] Театральная студия 36-й (школы — ред.). «Маленький принц» спектакль, «Бременские музыканты» спектакль. И понеслось…

О том, почему вернулся в Русский драматический театр и об актерском мастерстве

— Потому что это мой город. Это мой дом. И потому что я в другом городе, в другой стране, себя не представляю.

— Люди ведь — уверяю — не всегда об актерах думают так, как мы на самом деле являемся. Потому что то количество литературы, которое нам приходится читать, художественной литературы, может быть, даже некоторых работ по психологии. Потому что без психологии вообще нельзя понимать нашу профессию. Иногда даже клиническую психологию. То количество пьес, где существуют какие-то антагонизмы: «за» — «против», зло — добро, любовь — ненависть, сердце — желудок — это же тоже откладывает… может быть, я слишком романтично отношусь к этому. Но мне кажется, что это откладывает, — и довольно много — на тот багаж, который, в принципе, должен быть — и обязан быть — в любом артисте.

Репертуар театра — лакмус происходящих событий?

— В принципе, театр у нас — режиссерский. Режиссерско-директорский. Режиссерско-директорский-художественно-советный. Все равно какой-то круг людей, который в принципе это и определяют.

Нет такого, что: «Дорогие зрители! Сегодня закончился наш спектакль. Мы бы хотели услышать от вас мнение, а какие спектакли вы хотите увидеть на нашей сцене в следующем году (через два года, через три года)?» Представляешь, что начнется? Мы будем играть «Номер 13», «Ужин дураков» (хотя это тоже прекрасные вещи). Каждый день. Потому что люди хотят так.

Вильнюсское гостеприимство

— По субботам была акция «Подари велосипед». Около Белого моста. И мы с театральными нашими ребятами, с гримерами, с артистами выходили туда — и помогали. Надували шарики, помогали. И люди знали, что мы из Русского театра, потому что мы, как бы, не скрывали этого, мы говорили об этом. А то количество женщин, то количество детей — потому что мы играли потом детские сказки бесплатно для людей, которые приезжали из Украины… то количество людей, которые подходили к нам и говорили: «Спасибо за то, что вы дали нам возможность побыть на спектакле. Отдохнуть. Хотя бы на полтора-два часа забыть о том, что нас ждет, когда мы обратно возьмем в руки телефоны — и будем читать смс-ки, мессенджеры от тех людей, которые остались там»…

Я тогда понял, для чего существует театр.

Что останется в Вильнюсе через 700 лет?

— Мы один раз сидели в театре, и когда была дискуссия по поводу названия театра — ну, придумайте название — я в шутку сказал: давайте назовем Театр имени 8-го письма Гедиминаса.

Почитайте письма Гедиминаса, там все написано. «Приходите к нам в город».

И к вопросу о том, почему он такой, — потому что туда стекались люди. Стекались люди разных языков, разных национальностей, разных вероисповеданий. Я прекрасно понимаю людей, которые считают Вильнюс — в душе у себя, или в голове, или в мозгах, или в мечтах, — одноцветным. Нет. Он может только быть разноцветным, многоцветным, многоязыким.

Подкаст записан при поддержке Baltic Centre for Media Excellence https://bcme.eu/