За последний год в Литву приехали сотни украинцев, белорусов и россиян (многие — на автомобилях). У них возникают закономерные вопросы о том, нужно ли регистрировать машину, менять водительское удостоверение, снова учиться в автошколе. На все эти вопросы для RADIO•R ответили сотрудники Regitra.
Как поменять водительское удостоверение после переезда в Литву?
Водительские удостоверения, выданные в странах Евросоюза или Европейской экономической зоны*, можно обменять без прохождения дополнительных экзаменов.
- Сначала нужно доказать, что человек постоянно проживает в Литве (не менее 185 дней в год). Для подтверждения можно предоставить такие документы, как трудовой договор, выписку из Службы занятости, сведения из учебного заведения и т.д.
- После этого нужно пройти медосмотр и получить медсправку.
- Обратиться в офис Regitrа и предоставить документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- медсправку (информация попадает в базу автоматически);
- национальное водительское удостоверение.
* В Европейскую экономическую зону входят 27 стран-членов Евросоюза, а также Норвегия, Исландия и Лихтенштейн. Швейцария формально не входит в данное пространство, но имеет ряд двусторонних договоров.
Чтобы поменять водительские удостоверения, выданные в третьих странах (не входящих в Евросоюз или Европейскую экономическую зону*), нужно сдать теоретический и практический экзамен в Regitra.
Однако не нужно сдавать экзамены, если водительское удостоверение было выдано:
- в Швейцарии;
- в Южной Корее (актуально для категорий B и BE);
- в ОАЭ гражданину Литвы или гражданину ОАЭ (для категорий A1, A2, A, B и D1);
- в Молдове (для категорий AM, A1, A2, A, B1 и B);
- все категории, указанные в водительском удостоверении или в аналогичном документе, получены в стране Евросоюза или Европейской экономической зоны*.
Также национальное водительское удостоверение, выданное в третьей стране, можно поменять, если срок его действия не истек.
Если же срок действия водительского удостоверения истек, когда человек уже проживал в Литве, его можно обменять в течение одного года с даты прибытия (!) в страну.
- Для этого нужно доказать, что человек постоянно проживает в Литве (не менее 185 дней в год). Для подтверждения можно предоставить такие документы, как трудовой договор, выписку из Службы занятости, сведения из учебного заведения и т.д.
- После этого нужно пройти медосмотр и получить медсправку.
- Обратиться в офис Regitrа и предоставить документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- медсправку (информация попадает в базу автоматически);
- сертификат о прохождении курсов по оказанию первой медицинской помощи;
- национальное водительское удостоверение с официально заверенным переводом на литовский язык;
- сдать теоретический и практический экзамены в Regitra (курс обучения в автошколе не требуется).
Важный момент! Теоретический экзамен можно сдавать на литовском, английском и русском языке. Однако практический экзамен проводится только на литовском языке. Если сдающий не понимает литовский язык и не говорит на нем, то необходима помощь переводчика. Позаботиться заранее о заказе данной услуги и уведомлении переводчика должен сам экзаменуемый.
Срок действия водительских удостоверений, выданных в Украине, продлевается на время действия военного положения в этой стране и еще на один год со дня его прекращения или отмены.
Граждане Украины, которым предоставлена временная защита в Литве, могут обращаться в Regitra за выдачей временного водительского удостоверения взамен украинских прав, которые были утеряны или украдены. Такой документ будет действителен в течение всего срока временной защиты.
* В Европейскую экономическую зону входят 27 стран-членов Евросоюза, а также Норвегия, Исландия и Лихтенштейн. Швейцария формально не входит в данное пространство, но имеет ряд двусторонних договоров.
Более подробную информацию о требованиях по замене водительского удостоверения можно узнать по ссылке.
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