За последний год в Литву приехали сотни украинцев, белорусов и россиян (многие — на автомобилях). У них возникают закономерные вопросы о том, нужно ли регистрировать машину, менять водительское удостоверение, снова учиться в автошколе. На все эти вопросы для RADIO•R ответили сотрудники Regitra.

Как поменять водительское удостоверение после переезда в Литву?

Водительские удостоверения, выданные в странах Евросоюза или Европейской экономической зоны*, можно обменять без прохождения дополнительных экзаменов.

Сначала нужно доказать, что человек постоянно проживает в Литве (не менее 185 дней в год). Для подтверждения можно предоставить такие документы, как трудовой договор, выписку из Службы занятости, сведения из учебного заведения и т.д.

После этого нужно пройти медосмотр и получить медсправку.

Обратиться в офис Regitrа и предоставить документы:

документ, удостоверяющий личность ;

; медсправку (информация попадает в базу автоматически);

(информация попадает в базу автоматически); национальное водительское удостоверение.

* В Европейскую экономическую зону входят 27 стран-членов Евросоюза, а также Норвегия, Исландия и Лихтенштейн. Швейцария формально не входит в данное пространство, но имеет ряд двусторонних договоров.

Чтобы поменять водительские удостоверения, выданные в третьих странах (не входящих в Евросоюз или Европейскую экономическую зону*), нужно сдать теоретический и практический экзамен в Regitra.

Однако не нужно сдавать экзамены, если водительское удостоверение было выдано:

в Швейцарии;

в Южной Корее (актуально для категорий B и BE);

в ОАЭ гражданину Литвы или гражданину ОАЭ (для категорий A1, A2, A, B и D1);

в Молдове (для категорий AM, A1, A2, A, B1 и B);

все категории, указанные в водительском удостоверении или в аналогичном документе, получены в стране Евросоюза или Европейской экономической зоны*.

Также национальное водительское удостоверение, выданное в третьей стране, можно поменять, если срок его действия не истек.

Если же срок действия водительского удостоверения истек, когда человек уже проживал в Литве, его можно обменять в течение одного года с даты прибытия (!) в страну.

Для этого нужно доказать, что человек постоянно проживает в Литве (не менее 185 дней в год). Для подтверждения можно предоставить такие документы, как трудовой договор, выписку из Службы занятости, сведения из учебного заведения и т.д.

После этого нужно пройти медосмотр и получить медсправку.

Обратиться в офис Regitrа и предоставить документы:

документ, удостоверяющий личность ;

; медсправку (информация попадает в базу автоматически);

(информация попадает в базу автоматически); сертификат о прохождении курсов по оказанию первой медицинской помощи ;

; национальное водительское удостоверение с официально заверенным переводом на литовский язык;

с официально заверенным переводом на литовский язык; сдать теоретический и практический экзамены в Regitra (курс обучения в автошколе не требуется).

Важный момент! Теоретический экзамен можно сдавать на литовском, английском и русском языке. Однако практический экзамен проводится только на литовском языке. Если сдающий не понимает литовский язык и не говорит на нем, то необходима помощь переводчика. Позаботиться заранее о заказе данной услуги и уведомлении переводчика должен сам экзаменуемый.

Срок действия водительских удостоверений, выданных в Украине, продлевается на время действия военного положения в этой стране и еще на один год со дня его прекращения или отмены.

Граждане Украины, которым предоставлена временная защита в Литве, могут обращаться в Regitra за выдачей временного водительского удостоверения взамен украинских прав, которые были утеряны или украдены. Такой документ будет действителен в течение всего срока временной защиты.

* В Европейскую экономическую зону входят 27 стран-членов Евросоюза, а также Норвегия, Исландия и Лихтенштейн. Швейцария формально не входит в данное пространство, но имеет ряд двусторонних договоров.

Более подробную информацию о требованиях по замене водительского удостоверения можно узнать по ссылке.

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