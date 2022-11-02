Как преодолеть свою лень? 7 простых советов

Лень, как объясняют словари, — это когда человек предпочитает активной деятельности и делам отдых и бездействие. И если в «терапевтических» целях отдых, конечно же, всем нам необходим, то от постоянной лени точно нет никакой пользы. Как же с ней справиться?

1. Оптимизм и активное начало дня

Настройтесь на свою задачу — и начните день активно. Сделайте легкую разминку, примите душ, выпейте чашечку кофе, проветрите комнату — и вы уже почувствуете прилив бодрости.

2. Не отказывайте себе

Если ничего не хочется делать — вообще ничего — попробуйте так и сделать. Вот просто сядьте, и сидите, ничего не делайте. Если вы обычно легко засыпаете, то не садитесь, а постойте в тишине с закрытыми глазами. Только есть одно правило: это пункт надо выполнять без телефона в руках. Совсем скоро время превратится в вечность и будет тянуться медленно-медленно. Обычно в такой момент хочется вскочить — и начать уже что-то делать!

3. «Глаза боятся, а руки делают»

А также «Лиха беда начало», «Не боги горшки обжигают» и т. д. Если уж существует много пословиц о том, что главное в любом трудном (или нудном) деле — это начало, — значит, проблема знакома уже не одному поколению. И, значит, с ней можно справиться. Каждый большой путь начинается с одного маленького шажочка.

4. Цель и мотивация

Любое дело лучше делать, если понимать, зачем это нужно. И что хорошего случится тогда, когда с этим дело будет покончено. Так и получится проработать свои цели и мотивации. К слову, мотивацией вполне может стать даже благодарность/гордость близких — мамы/папы, бабушки/дедушки, мужа/жены, детей. А бывают и задачи, выполнение которых приносит дополнительный доход.

5. Планирование

Многие успешные люди рассказывают, что планируют свой день поминутно. Когда такое правило входит в привычку, выполнение плана перестает быть наказанием. Наоборот, с каждой выполненной задачей растет самоуважение — и мотивация (см. п. 3-й). Кроме того, распланированный день — это ведь не обязательно день, наполненный лишь работой. В него вполне можно включить и отдых, и какие-то приятные моменты.

6. Разнообразие

Однообразная работа надоедает. Поэтому если ее надо выполнять длительное время, важно делать перерывы. Или чередовать свою деятельность. Например, умственные задачи — с физическими, и наоборот.

7. Правильный финиш

Постарайтесь не бросать начатое дело на полпути. Если оно занимает много времени, то важно закончить хотя бы тот этап, который вы себе запланировали на сегодня. Тогда вам будет за что себя похвалить — а это делать всегда обязательно!