Как приготовить самый правильный, самый ароматный шашлык?

Каким должен быть самый настоящий шашлык? Как приготовить для него самый лучший, самый правильный маринад? Большинство знающих людей уверяет, что классический вариант — соль, перец и лук — совершенно беспроигрышный.

Классический рецепт

Самый распространенный вариант шашлыка не требует сложной подготовки или ингредиентов. Для него нужны только мясо, соль, перец и лук.

На 800-1000 г мяса берется 4-5 средних головок репчатого лука (примерно до полукилограмма). Вообще, считается, что луком мясо испортить сложно. В некоторых рецептах советуют лук измельчить в блендере или на терке — и в этой кашице мариновать мясо. Лук придаст мясу и неповторимый вкус, и необходимую влагу, сочность. Правда, большинству из нас все же привычнее нарезать лук для маринада кольцами (или крупными кусочками) — тогда его потом можно будет обжарить и использовать в качестве гарнира.

Свинина для шашлыка — лучше, если она будет с прожилочками жира. Так шашлык получится более сочным. Куриный шашлык получается одинаково вкусным и из грудки, и из любых других частей типа бедрышек, ножек или крылышек.

Мясо нарезаем стандартными, шашлычными, кубиками. Добавляем черный перец (неплохой вариант — перец горошком) и соль крупного помола. Правда, солить мясо советуют ближе ко времени приготовления. Иначе после приготовления оно может получиться сухим.

А уксус?

Добавлять ли уксус в маринад? Когда-то считалось, что уксус — обязательный ингредиент маринада. Оказалось — без него вполне можно обойтись. Сочности мясу добавит та самая луковая кашица, о которой мы уже говорили. Она же сработает и размягчителем для мяса.

Если же вам нравится добавлять в маринад кислинку, лучше использовать винный уксус или лимон. В любом случае, кислоты должно быть немного, иначе шашлык может получиться сухим.

Если вы используете дольки лимона, лучше держать мясо в таком маринаде не дольше нескольких часов, иначе оно получится с горчинкой.

В качестве кислоты, которая поможет размягчить мясо, можно использовать кефир (или йогурт). В нем мясо можно держать даже до суток. А вот если вы используете для маринада, например, киви, постарайтесь не держать в нем мясо дольше 15-20 минут. Иначе мясо размягчится настолько, что перестанет напоминать настоящий шашлык.

Дополнительно

В маринад для шашлыка можно добавить 1-2 ложки оливкового масла — оно поможет сохранить в мясе влагу, и шашлык получится сочным.

Кроме соли и перца в маринад можно добавлять специи, которые добавят шашлыку те оттенки вкуса, которые вам нравятся. Это могут быть лавровый лист, кориандр, орегано, паприка, семена фенхеля, горчица, чеснок. Если вы добавите соевый соус, кладите совсем немного соли, чтобы шашлык не получился пересоленным. А мед, добавленный в маринад, подарит вашему шашлыку и интересный отенок вкуса, и золотистую корочку.

Конечно же, в маринад можно добавлять зелень — петрушку, кинзу или любую другую, которая вам нравится.

И, конечно же, никто не запрещает мариновать мясо с использованием уже готовых соусов или сухих приправ для шашлыка.

Как долго мариновать?

Специалисты рассказывают, что свежее мясо не требует долгого маринования. Куриное мясо промаринуется за 30-40 минут. Свинине понадобится примерно час-два. При этом мариновать мясо можно и при комнатной температуре. Но когда стоит жара, и вы хотите подольше подержать мясо в маринаде, лучше убрать его в холодильник. К слову, в холодильнике с маринованным мясом ничего не случится, и даже через сутки качество его не ухудшится.

И наконец…

Ну а зажаривание шашлыка, и все тонкости, связанные с этим этапом, зависят только от того главного волшебника, которому доверяет вся компания на пикнике. Если это будет настоящий специалист, то совсем скоро он превратит маринованные кусочки в ароматный шашлык с тем самым запахом, за который мы так любим лето.