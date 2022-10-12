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Как стать соавторами фильма «Однажды в Вильнюсе», посвященного 700-летию столицы?

Автор Анжелика Орлёнок
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В преддверии 700-летия Вильнюса все желающие могут стать соавторами фильма Once Upon a Time in Vilnius, «Однажды в Вильнюсе». Так много авторов у фильма будет впервые в истории нашей страны, ведь свою часть сюжета сможет предложить каждый.

Как стать соавторами фильма «Однажды в Вильнюсе», посвященного 700-летию столицы?

https://onceinvilnius.com/

Для того чтобы подключиться к проекту, надо скачать мобильное приложение Once in Vilnius и загрузить отснятые о столице фрагменты. Зеленый, вкусный, активный, ночной, романтический, творческий, спортивный, забавный, красивый, модный, нарядный, праздничный, трудолюбивый — любимый город может быть очень разным. И каждое из его проявлений сохранится в приложении.

А в конце следующего года команда профессиональных режиссеров отберет 700 фрагментов, из которых и создаст фильм «Однажды в Вильнюсе». Поэтому у некоторых счастливчиков появится возможность не только стать частью истории, но и получить награду. Премьера фильма состоится в конце 2023 года. Все участники, материал которых попадет в итоговый фильм, получат приглашение на официальную премьеру фильма и церемонию награждения.

Подробнее о проекте

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