Как уберечься от клещей — и как удалить клеща, если уберечься не удалось?

Заболеваемость клещевым энцефалитом за последние восемь лет выросла в Литве аж в 4,5 раза. А летом возможность «поймать» клеща повышается в разы. Какие места лучше выбирать для прогулок? Или, может быть, есть какое-то время суток, когда клещи не так опасны?

Специалисты Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) говорят, что, к сожалению, клещей можно встретить по всей Литве. А безопасного времени суток в сезон активности клещей попросту не бывает. Поэтому очень важно соблюдать некоторые правила безопасности.

Где обитают клещи?

Самая подходящая среда для клещей — лиственные и смешанные леса, которые преобладают в центральной Литве. Однако их можно встретить и в сосновых лесах, городских парках, садах и т.д.

Клещи обычно поджидают свою жертву на траве, невысоких растениях. Они взбираются по растениям на высоту до 1 — 1,5 м над землей и цепляются за нашу одежду, когда мы проходим мимо. А затем, найдя нужное место, присасываются к телу.

«Важно быть начеку и днем и ночью, потому что в сезон активности клещей не бывает «безопасного» времени — они активны круглосуточно», — говорит главный специалист отдела инфекционных заболеваний НЦОЗ Милда Жигутене.

В чем главная опасность клещей?

Клещи опасны тем, что переносят клещевой энцефалит и болезнь Лайма. Если после укуса клеща проявляются какие-либо симптомы, надо срочно обращаться к врачу.

Клещевой энцефалит поражает клетки головного мозга, он может вызывать тяжелые остаточные явления. Болезнь начинается с лихорадки, головной боли, слабости, озноба, тошноты, иногда поноса. Эти симптомы обычно появляются через 7-14 дней после заражения, но за самочувствием следует следить до 30 дней. Потом состояние улучшается. Но через некоторое время обычно возникает вторая волна заболевания, с высокой температурой. Вирус достигает головного мозга и вызывает его воспаление. Люди, переболевшие энцефалитом, переживают последствия, схожие с последствиями инсульта, травмы головы и т.п. Самой эффективной защитой от клещевого энцефалита являются прививки.

А вот от болезни Лайма вакцин не существует. Но от этой болезни, зафиксированной на ранней стадии, можно вылечиться. Распознать болезнь Лайма можно по характерному пятну, которое появляется в месте укуса клеща через 1-4 недели. Это пятно может быть в форме кольца, изменять форму и размеры. Могут болеть суставы и мышцы, иногда поражается центральная нервная система, нарушаются сон, память, кружится голова и т.д.

Какие меры, кроме прививки, помогают защититься от клещей?

Избегайте лугов с высокой травой, выбирайте для прогулки чистые скошенные дорожки.

Позаботьтесь о защите от клещей своих питомцев.

Одевайтесь на прогулку соответствующим образом. Носите светлую одежду с длинными рукавами — на ней легче обнаружить ползающего клеща. На голову желательно надеть платок, шапку или капюшон.

Используйте репелленты (средства, отпугивающие клещей, которые надо использовать в соответствии с указаниями производителя).

После возвращения с прогулки важно не забывать осмотреть все тело — особенно за ушами, шею, подмышки, пах, сгибы ног или рук, так как клещи обычно присасываются именно в этих местах.

Примите душ, расчешите волосы.

Переоденьтесь в чистую одежду. А ту, в которой вы были на прогулке, постирайте или повесьте на солнечном месте, так как клещи недолго выживают в сухом воздухе.

Если вы найдете присосавшегося клеща, как можно быстрее удалите его.

Как удалить клеща? 4 важных совета

1. Главное, чего делать не надо — это капать на присосавшегося клеща растительное масло или спирт, пытаться его прижечь или проделать еще какие-то народные манипуляции.

Основная задача — постараться вытащить клеща вертикально, не повредив его.

2. Удобнее всего вытаскивать клеща при помощи пинцета. Надо будет крепко захватить пинцетом как можно ближе к коже, за головку. При этом важно не повредить тело клеща. Далее надо плавно, но уверенно вытянуть клеща из кожи.

Теперь надо дезинфицировать место укуса и руки. Для этого можно промыть их водой с мылом, обработать спиртом или йодом.

3. Если пинцета не окажется под рукой, можно попробовать вытащить клеща ниткой. Для этого надо сделать петлю вокруг его головки и затянуть ее покрепче. Затем плавно потянуть за края нити и вытащить клеща. Обработать ранку и руки.

4. Наконец, людям, которые по роду своей деятельности часто бывают на природе (в лесу, на лугу), можно посоветовать купить специальные приспособления. Их можно носить и собой, и при неоходимости использовать для удаления клеща.

В аптеках и интернет-магазинах Литвы на данный момент удалось найти в продаже AEROXON, карточку для удаления клещей с интегрированным увеличительным стеклом. Есть также специальный пинцет от компании Lifesystems с острыми тоненькими закругленными концами.