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Как упаковать подарки, чтобы они не повредились при отправке по почте? Три главных правила

Автор Анжелика Орлёнок
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До зимних праздников остается меньше месяца, и отправка рождественских подарков набирает обороты. Однако, готовясь сделать сюрприз близкому человеку, главное — не забыть о том, что посылку важно правильно упаковать. Это обязательно, чтобы она дошла до получателя в целости и сохранности и не испортила праздничное настроение.

Как упаковать подарки, чтобы они не повредились при отправке по почте? Три главных правила

Как упаковать подарки, чтобы они не повредились при отправке по почте? Три главных правила

Поэтому главное правило: упаковка должна быть не нарядной, а крепкой и надежной.

«Прежде чем попасть к адресату, посылки иногда могут путешестовать через несколько континентов, на разных видах транспорта. Поэтому правильная упаковка посылки является одной из гарантий того, что она благополучно доберется до места назначения. Поскольку период рождественских посылок уже набрал обороты, напоминаем, что при упаковке посылок важно не забывать о трех важных вещах: прочности, наполнителе и экологичности упаковки», — говорит представитель «Почты Литвы» Дейманте Жебраускайте.

1. Главное условие — прочность посылки

Когда вы готовите к отправке посылку, важно подобрать прочную упаковку, способную выдержать не только вес предметов внутри, но и возможное внешнее давление. Поэтому упаковку посылки следует выбирать с учетом физических характеристик того, что вы посылаете. Например, для хрупких предметов – керамики, стекла, электронных товаров и т. д. — надо использовать специальную упаковку, предназначенную только для транспортировки этих предметов. Ее задача — обеспечить сохранность содержимого.

Важно помнить, что отправляемые хрупкие предметы должны оставаться в своей оригинальной упаковке и быть вложены в упаковку для пересылки. Упаковка производителя, в которой отправляется товар, не является упаковкой, предназначенной для транспортировки.

Для отправки рекомендуется использовать коробки из гофрированного картона. А если посылка небольшого размера — плотные бумажные конверты. Помните, что газетная, тонкая бумага, а также полиэтиленовые мешочки не могут защитить упаковку. В логистической цепочке грузы перемещаются в самых разных условиях, поэтому упаковка должна быть настолько прочной, чтобы остаться неповрежденной даже при падении с высоты 90 см.

Плотно упакованную посылку надо также заклеить скотчем. Оборачивать его рекомендуется по всему периметру посылки, как минимум в трех местах. Запечатанная таким образом посылка не порвется и не раскроется при транспортировке. А вместе с тем — не повредит и другие посылки. Если вы отправляете хрупкие и чрезвычайно чувствительные к ударам предметы, надо дополнительно обернуть и выступающие части этих предметов.

Как упаковать подарки, чтобы они не повредились при отправке по почте? Три главных правила

2. Не забудьте про наполнитель

При транспортировке все посылки, независимо от их содержимого или предупреждений о наличии внутри хрупких предметов, разделяются и доставляются одинаково.

Поэтому, чтобы предметы внутри упаковки не двигались, не терлись и дошли в хорошем состоянии даже при повреждении внешней части упаковки, пустые полости упаковки необходимо заполнить сыпучим наполнителем. Для этого можно использовать измельченную бумагу или картон, а также гранулы из крахмала или других материалов. Это особенно важно помнить при отправке небольших предметов в большей по размеру коробке, а также хрупких предметов.

Рекомендуемый слой наполнителя должен достигать примерно 5 см — от изделия до стенки коробки.

Как упаковать подарки, чтобы они не повредились при отправке по почте? Три главных правила

3. Хорошая упаковка — экологичная упаковка

При правильной упаковке праздничных подарков важно не забывать и об экологическом аспекте. Самый хороший выбор — упаковать посылку при помощи дружественных окружающей среде способов и средств.

Посылку можно поместить в коробку из гофрокартона, которая уже была в употреблении, но не утратила своей прочности. Или, если содержимое посылки небольших размеров, — в прочный бумажный конверт. Конечно, если вы используете коробку не первый раз, всегда проверяйте, чтобы на ней не осталось информации о предыдущей отправке. Это поможет избежать потери посылки из-за разных адресов.

Не беда, если у вас нет использованных коробок или конвертов, подходящих для отправки. В таком случае выбирайте коробки, изготовленные из уже переработанных или легко перерабатываемых материалов. Их легко найти их в почтовых отделениях Литвы. Считается, что сейчас более 80% упаковочных материалов которые есть в продаже, изготовлены из переработанных материалов. Это большая часть картонных коробок, бумаги или картонной стружки, гранул крахмала.

Как упаковать подарки, чтобы они не повредились при отправке по почте? Три главных правила

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