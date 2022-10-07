Как выбрать самые вкусные сливы, и опасно ли, если на них есть тонкий налет?

В магазинах все еще продаются сочные сладкие, кислые, синие, желтые, красные, фиолетовые и другие сливы. А значит, можно поговорить и об их пользе, и о том, как по внешнему виду выбрать самые спелые и вкусные плоды.

Польза

Благодаря длинному списку витаминов, минералов и других важных веществ слива помогает укреплять клетки кровеносных сосудов, а также препятствовать образованию тромбов. Основное ее полезное свойство знакомо многим. Это нормализация работы ЖКТ и мягкое очищение желудка. Слива улучшает аппетит. Она полезна при атеросклерозе, уменьшает холестериновые отложения на стенках сосудов, способствует очищению почек.

Меры предосторожности

Как всегда, важно помнить, что все хорошо в меру. В некоторых случаях сливы надо есть с осторожностью. Прежде всего это относится к диабетикам, поскольку сливы содержат немало сахаров (до 10 г в 100 г продукта). У маленьких детей сливы могут вызвать расстройство желудка. А еще сливы не рекомендуют употреблять при ревматизме, подагре, желчнокаменной болезни и некоторых других заболеваниях. Что касается людей, следящих за своим весом, им надо учитывать, что калорийность сливы составляет в среднем около 40 – 45 калорий на 100 грамм.

Как выбрать самые вкусные сливы?

1. У «правильных» слив — равномерная окраска. У них гладкая, без вмятин и пятнышек, поверхность, а также нет никаких механических повреждений.

2. Сливы должны быть упругие, не очень мягкие. А их аромат должен чувствоваться даже через кожицу.

3. Конечно же, хорошо, если сливы выращены на деревьях, а не в теплице. И не расфасованы в пластиковые коробочки.

4. А вот тонкого слоя налета на сливах не надо бояться. Он говорит о том, что сливу только недавно сорвали.

5. Немного недоспелые сливы тоже не опасны — они вполне могут дозреть дома.

6. Если у слив зеленый хвостик — значит, они совсем незрелые, и их лучше не покупать.

7. Маслянистая кожица говорит о том, что слива была обработана химикатами, а блестящая с пленкой — парафином.

8. Если сливы влажные, в расфасовке и с конденсатом — или имеют терпкий запах, похожий на алкоголь, — от их покупки лучше отказаться.