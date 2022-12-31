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Какие изменения вступят в силу в 2023 году?

Автор RADIO•R
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С начала 2023 года жителям Литвы придется больше платить за воду. Клиенты компании Vilniaus vandenys будут платить за питьевую воду и очистку сточных вод на 47 центов больше (без НДС) или на 57 центов больше с НДС. Для жителей квартир тариф за услуги Vilniaus vandenys вырастет с 1,20 до 1,67 евро без НДС (2,02 евро с НДС), для жителей индивидуальных домов — с 1,18 до 1,65 евро без НДС (2,00 евро с НДС), для компаний — от 1,24 до 1,71 евро без НДС (2,07 евро с НДС).

Какие изменения вступят в силу в 2023 году?

Государственная служба регулирования энергетики установила также новые тарифы на воду в Каунасе, пишет Delfi. Они начнут действовать с 1 февраля 2023 года. В среднем базовая цена за 1 куб. м увеличится на 1,20 евро, однако в целом стоимость воды в Каунасе остается одной из самых низких в Литве и Каунасском регионе. Жильцы квартир будут платить не 1,44, а 2,52 евро/м3, жители индивидуальных домов – не 1,28, а 2,48 евро/м3, юридические лица не 1,36, а 2,59 евро/м3 с НДС.

С начала 2023 года в Литве увеличатся размеры базовых социальных пособий, а также денежная социальная помощь нуждающимся, социальные пенсии, выплачиваемые лицам с ограниченными возможностями, сиротам или пенсионерам, не накопившим минимального стажа социального страхования, а также целевые компенсации инвалидам со специальными потребностями. С 1 января 2023 г. размер базового социального пособия будет составлять 49 евро. При увеличении этого размера соответственно увеличиваются размеры зависящих от него пособий — например, детские деньги, единовременное пособие на ребенка, единовременное пособие беременной женщине, пособие по опеке (попечительству), единовременная выплата на обустройство, пособие по уходу за учащимся ребенком. Увеличатся также социальная поддержка школьников, пособие на содержание ребенка, частичное возмещение расходов для студентов-инвалидов и другие социальные выплаты. Вырастут пособия на погребение, помощь в перевозке останков. Кроме того, с 2023 года увеличивается необлагаемый налогами минимум — до 625 евро. Это актуально для людей с зарплатой ниже средней.

С 1 января следующего года персональные ассистенты, сопровождающие людей с ограниченными возможностями, смогут бесплатно проходить в культурные учреждения и на мероприятия. Летом этого года Сейм принял поправки к Закону о социальной интеграции людей с ограниченными возможностями, позволяющие им это делать. Они вступают в силу с 1 января 2023 года.

Правительство Литвы утвердило максимальную компенсацию цены на электроэнергию на первое полугодие 2023 года — жителям страны будет компенсироваться до 28,5 центов за киловатт-час (кВтч). Минимальный порог, ниже которого компенсация применяться не будет, составит 28 центов (с учетом НДС), сообщили в Министерстве энергетики. При этом компенсация за природный газ для бытовых потребителей должна составлять 99 центов за кубометр. Сейчас государство выплачивает компенсацию в размере 54 центов за газ и до 9 центов за электричество.

Государственный совет по регулированию энергетики (VERT) объявил новые цены на электроснабжение, которые вступят в силу с 1 января 2023 года. Новые цены на электроэнергию актуальны для домохозяйств, которым обеспечивает электроснабжение Ignitis и которые не пользуются услугами независимого или гарантированного поставщика. Средняя цена на электроэнергию для большинства потребителей после применения государственных компенсаций с 1 января 2023 г. вырастет на 16,7%.

С нового года придется больше платить и за газ. По данным Ignitis, для потребителей, которые используют газ для приготовления пищи, ежемесячный счет увеличится в среднем примерно на 1,58 евро, а для отопления дома — примерно на 14 евро. Компенсация за газ составит 99 центов за кубометр. Сейчас государство платит компенсацию в размере 54 центов.

Самозанятые работники и люди, самостоятельно оплачивающие взнос по обязательному страхованию здоровья (PSD) с минимальной месячной зарплаты, в январе должны быть внимательнее при оплате этого взноса.

Минимальная месячная заработная плата увеличивается в следующем году с 730 до 840 евро «на бумаге». С ростом минимальной месячной зарплаты в следующем году повысится и размер PSD. Размер взноса вырастет на 7,68 евро.

С января самозанятые работники, которые сами оплачивают обязательное медицинское страхование (PSD) и платят взносы в PSD с ежемесячной минимальной заработной платы, должны будут ежемесячно переводить в «Содру» 58,63 евро (в 2022 г. было 50,95 евро).

Со следующего года временный вид на жительство в Литве можно будет выдавать в 34 странах мира. До сих пор для получения вида на жительство в Литве иностранцам приходилось получать визу, приезжать в Литву и заполнять документы здесь. Страны, в которых у VFS Global будут офисы: Албания, Аргентина, Армения, Австралия, Азербайджан, Бразилия, Канада, Грузия, Индия, Израиль, Япония, Иордания, Казахстан, Киргизстан, Ливия, Малайзия, Молдавия, Непал, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Южно-Африканская Республика, Южная Корея, Шри-Ланка, Тайвань, Таджикистан, Таиланд, Турция, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Узбекистан, Венесуэла.

С 1 января 2023 года подорожает парковка на некоторых площадках столицы:

  • пр. Gedimino, 9
  • ул. Tilto, 14
  • ул. T. Kosciuškos, 1A
  • ул. G. Baravyko
  • ул. Šeimyniškių, 23

Изменения планируются, пишет JUDU, поскольку заполненность стоянок в дневное время превышает 80%. Новые расценки:

  • пр. Gedimino, 9: кратковременная парковка – 1.50 евро/час., долговременная – 173.78 евро/мес. (нынешняя цена: 1.30 евро/час.)
  • ул. Tilto, 14: кратковременная парковка – 1.50 евро/час., долговременная – 115.84 евро/мес. (нынешняя цена: 1.30 евро/час.)
  • ул. T. Kosciuškos, 1A: кратковременная парковка – 0.70 евро/час., долговременная – 140 евро/мес. (нынешняя цена: 0.60 евро/час.)
  • ул. G. Baravyko: кратковременная парковка – 0.40 евро/час., долговременная – 45 евро/мес. (нынешняя цена: 0.30 евро/час.)
  • ул. Šeimyniškių, 23: кратковременная парковка – 0.40 евро/час., долговременная – 45 евро/мес. (нынешняя цена: 0.30 евро/час.)

Какие изменения вступят в силу в 2023 году?

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