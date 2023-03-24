За последний год в Литву приехали сотни украинцев, белорусов и россиян (многие — на автомобилях). У них возникают закономерные вопросы о том, нужно ли регистрировать машины, менять водительские удостоверения, снова учиться в автошколе. На все эти вопросы для RADIO•R ответили сотрудники Regitra.

Какие льготы предусмотрены для украинцев, приехавших в Литву на автомобиле?

На автомобиле, зарегистрированном в Украине, можно участвовать в дорожном движении в течение всего срока временной защиты, то есть более 90 дней.

Это исключение сделано, чтобы украинцы, прибывшие в страну, могли как можно дольше ездить на автомобиле, не проходя процедуру регистрации.

Срок действия водительских удостоверений, выданных в Украине, продлевается на время действия военного положения в этой стране и еще на один год со дня его прекращения или отмены.

Граждане Украины, которым предоставлена временная защита в Литве, могут обращаться в Regitra за выдачей временного водительского удостоверения взамен украинских прав, которые были утеряны или украдены. Такой документ будет действителен в течение всего срока временной защиты.

Более подробную информацию можно найти на украинском языке на сайте Regitra.

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