Практические советы Экология

Какой может быть многоразовая сумка для покупок? Варианты — на фото

Автор Анжелика Орлёнок
200 Sledite Za Novostjami

Сотрудники Департамента охраны окружающей среды проводят акцию Plastikinis maišelis («Пластиковый мешочек»). Весь месяц они планируют проверять, не раздают ли работники торговли покупателям легкие полиэтиленовые пакеты для покупок.

Какой может быть многоразовая сумка для покупок? Варианты &#8212; на фото

Неумолимая статистика

Каждую минуту в мире используется около 2 млн пластиковых пакетов, и лишь несколько процентов из них перерабатываются. Полиэтиленовые пакеты входят в десятку самых выбрасываемых предметов в Европе. А один среднестатистический житель Литвы, по данным Евростата, использует более 300 одноразовых сумок для покупок в год.

С 2019 года в нашей стране действует запрет на производство пакетов толщиной 15 – 50 микрон. Такие упаковки обычно маркируются логотипами магазина или розничной сети. Экологи говорят, что нынешняя акция «Пластиковый мешочек» должна не только помочь определить, соблюдают ли запрет продавцы, но и привлечь внимание покупателей. Возможно, хотя бы некоторые из них задумаются о вопросах экологии и найдут для себя альтернативу бесплатному полиэтиленовому мешочку.

В общем, современный сознательный покупатель должен ответственно готовиться к походу в магазин. А для этого надо запастись многоразовыми сумками для покупок.

Какой может быть многоразовая сумка для покупок? Варианты &#8212; на фото

Какими они могут быть?

Если вы отправляетесь в магазин за одеждой, тут все понятно. Покупку положат в бумажный пакет с логотипом магазина. Ну а если предстоит поход за продуктами? Или на улице идет дождь, от которого бумажный мешок буквально растворится на глазах?

Какой может быть многоразовая сумка для покупок? Варианты &#8212; на фото

Вместо одноразового пластикового мешочка можно использовать, например, холщовую сумку. Или такую, которую можно купить в магазине, — и брать ее каждый раз с собой, выбираясь за покупками.

Какой может быть многоразовая сумка для покупок? Варианты &#8212; на фото

К слову, сами покупки — если это овощи или фрукты, можно тоже складывать в многоразовые тканевые мешочки. Такие сейчас продаются во многих торговых сетях.

Какой может быть многоразовая сумка для покупок? Варианты &#8212; на фото

Какой может быть многоразовая сумка для покупок? Варианты &#8212; на фото

Есть, конечно, и такой хорошо забытый вариант, как авоська. Правда, кому-то такая сумка покажется старомодной, а кому-то — даже смешной. Авоська имеет свойство растягиваться, да и покупки в ней окажутся на виду у всех.

Какой может быть многоразовая сумка для покупок? Варианты &#8212; на фото

Более стильный вариант авоськи — вязаная сумка натуральных оттенков. Она плотная, хорошо держит форму. Рукодельницы с удовольствием свяжут себе такую сумку — тем более, что тут есть простор для фантазии. Выбор цвета и качества ниток, а также рисунка вязки — бесконечен.

Какой может быть многоразовая сумка для покупок? Варианты &#8212; на фото

Вот еще один вариант сумки, который может понравится рукодельницам.

Какой может быть многоразовая сумка для покупок? Варианты &#8212; на фото

А еще за покупками — особенно на рынок — приятно ходить с плетеными корзиночками.

Какой может быть многоразовая сумка для покупок? Варианты &#8212; на фото

Какой может быть многоразовая сумка для покупок? Варианты &#8212; на фото

Интересно и экологично выглядит плотная сумка из мешковины.

Какой может быть многоразовая сумка для покупок? Варианты &#8212; на фото

Наконец, вариант для тех, кому нравится создавать полезные вещи из подручных материалов. Отличную сумку для походов в магазин можно сшить даже из любимых старых джинсов. Главное — проявить фантазию!

Какой может быть многоразовая сумка для покупок? Варианты &#8212; на фото

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