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Компания Tele2 через месяц изменит «украинские» тарифы

Автор RADIO•R
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Телекоммуникационная компания Tele2 через месяц изменит льготные «украинские» тарифы. Напомним, что с началом войны компания Tele2 выдавала беженцам из Украины специальные SIM-карты Pildyk, по которым в течение 3 месяцев бесплатно предоставлялось 60 минут разговоров, а также сообщений и пересылки мобильных данных.

Компания Tele2 через месяц изменит «украинские» тарифы

По истечении этого срока с владельцев этих SIM-карт взимается обычная поминутная плата в размере 5 центов.

Компания уже раздала почти 40 тыс. SIM-карт, но больше льготные карты раздавать не будет, так как на них сейчас нет спроса. Новые тарифы на роуминг все равно будут ниже тех, которые действовали до начала войны.

В то же время конкурент Tele2 — компания Telia Lietuva продлила действие сниженных тарифов на мобильную связь между Украиной и Литвой как минимум до середины лета. Текущие тарифы Telia останутся в силе до 1 июля.

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