Кому и на какой срок выдается вид на жительство в Литве? Отвечает Департамент миграции

В прошлом году в Литве было предоставлено более 133 тысяч видов на жительство. Какие нюансы возникают при оформлении документов? Нужен ли перевод на литовский язык? Что делать, когда удостоверение утеряно? На вопросы RADIO•R отвечает Департамент миграции.

Кому выдается разрешение на проживание в Литве?

Иностранцам, которые не являются гражданами Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли (в нее входят Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн).

Разрешение на проживание бывает двух видов — временный вид на жительство (ВНЖ) и постоянный вид на жительство (ПМЖ).

В Департаменте миграции уточняют, что разница между ними заключена в самом названии. ВНЖ дает разрешение на временное проживание, а ПМЖ — на постоянное.

В обоих случаях иностранец получает личный идентификационный код и декларирует место жительства. Но когда заканчивается срок ВНЖ, то на следующий день человек теряет статус. А в случае ПМЖ статус остается, даже если срок действия документа истек.

На какой срок выдается ВНЖ/ПМЖ?

Обычно ВНЖ выдается на один-два года. Но есть ряд исключений. В частности, blue card — на три года, лицам литовского происхождения — на пять лет. А гражданам Украины, бежавшим от войны и получившим временную защиту, — до 4 марта 2024 года.

ПМЖ обычно выдается на пять лет.

Больше информации можно найти на сайтах renkuosilietuva.lt и Migris.