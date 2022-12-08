Консультировать клиентов «Регитры» будет виртуальный помощник REVIS

Консультировать клиентов на страницах «Регитры» в интернете и отвечать на их вопросы теперь будет виртуальный помощник REVIS.

«Регитра» сообщает, что благодаря новому консультанту люди смогут получать необходимую информацию намного быстрее и в любое время суток.

Уже сейчас REVIS готов

отвечать на вопросы клиентов, связанные с теоретическими или практическими экзаменами будущих водителей

давать консультации по выдаче или замене водительского удостоверения,

помогать найти ответы на общие вопросы (такие как режим работы отделов, где найти те или иные системы регистрации и т.д.).

Планируется, что в следующем году REVIS сможет также давать консультации по вопросам регистрации транспортных средств, номерных знаков и др.

REVIS расшифровывается как Registracija-Egzaminai-Vairuotojo pažymėjimai-Informacinė-Sistema.

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