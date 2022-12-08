Дороги

Консультировать клиентов «Регитры» будет виртуальный помощник REVIS

Автор Анжелика Орлёнок
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Консультировать клиентов на страницах «Регитры» в интернете и отвечать на их вопросы теперь будет виртуальный помощник REVIS.

Консультировать клиентов «Регитры» будет виртуальный помощник REVIS

Консультировать клиентов «Регитры» будет виртуальный помощник REVIS. Фото — regitra.lt

«Регитра» сообщает, что благодаря новому консультанту люди смогут получать необходимую информацию намного быстрее и в любое время суток.

Уже сейчас REVIS готов

  • отвечать на вопросы клиентов, связанные с теоретическими или практическими экзаменами будущих водителей,
  • давать консультации по выдаче или замене водительского удостоверения,
  • помогать найти ответы на общие вопросы (такие как режим работы отделов, где найти те или иные системы регистрации и т.д.).

Планируется, что в следующем году REVIS сможет также давать консультации по вопросам регистрации транспортных средств, номерных знаков и др.

REVIS расшифровывается как Registracija-Egzaminai-Vairuotojo pažymėjimai-Informacinė-Sistema.

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