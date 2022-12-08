Консультировать клиентов «Регитры» будет виртуальный помощник REVIS

Консультировать клиентов на страницах «Регитры» в интернете и отвечать на их вопросы теперь будет виртуальный помощник REVIS.
«Регитра» сообщает, что благодаря новому консультанту люди смогут получать необходимую информацию намного быстрее и в любое время суток.
Уже сейчас REVIS готов
- отвечать на вопросы клиентов, связанные с теоретическими или практическими экзаменами будущих водителей,
- давать консультации по выдаче или замене водительского удостоверения,
- помогать найти ответы на общие вопросы (такие как режим работы отделов, где найти те или иные системы регистрации и т.д.).
Планируется, что в следующем году REVIS сможет также давать консультации по вопросам регистрации транспортных средств, номерных знаков и др.