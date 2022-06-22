Красивые традиции, плетение венков и встречи рассветов. Где встретить Йонинес?

Праздник Йонинес. Это красивые древние традиции, песни, танцы, плетение венков и встречи рассветов. Это самые длинные дни и самые короткие ночи. Отмечать Йонинес будут во всех больших и маленьких городах Литвы. Чтобы не проспать ничего интересного, воспользуйтесь афишей самых ярких фестивалей страны.

Йонава

Уже сегодня, 22 июня, в 21 час. состоится ночной велосипедный поход в поисках Jonvabaliu, Йонинских насекомых. Другие мероприятия начнутся завтра – уже с десяти часов утра будет шуметь праздничная ярмарка. В полдень состоится поднятие флага Республики Jonų. С 17 до 22 часов будут проводиться различные традиционные для Йонинес игры, плетение венков, выступления фольклорных коллективов и т.д. В 19 часов состоится ориентационная игра, а незадолго до полуночи – мистерия «Как Йонас искал цветок папоротника». В Полночь участников праздника ожидает Музыкальное шоу фонтанов.

Кернаве

Яркий масштабный праздник, как обычно, пройдет в Кернаве. Со всеми древними красивыми традициями Rasos праздник проходит здесь уже много лет. В этот раз он стартует с красочных ярмарок завтра, 23, июня, в полдень, и продлится до рассвета в пятницу.

Вильнюс

Праздник Rasos начнется в парке Веркяйского дворца в пятницу, 24 июня, в 19:00. Праздник самой короткой ночи и летнего солнцестояния будет проходить с традиционными песнями и хороводами, с плетением венков, танцами у костра и встречей восходящего солнца. А соответствующее празднику настроение помогут создать выступления музыкантов и фольклорных коллективов.

Каунас

В Каунасе празднование самой короткой ночи в году состоится в обновленном парке Сантака в четверг, 23 июня. Йонасов, Янин и других жителей и гостей города ждут традиционные для этого праздника игры и развлечения. Мероприятия начнутся в 18:30 во дворе Общественной библиотеки Каунасского района. Здесь можно будет делать волшебные открытки и стеклянные фонарики, тряпичные куклы, кожаные браслетики. Можно будет под руководством фольклористов плести венки и спускать их их на воду. А завершится праздник под открытым небом концертом групп Rondo и Antikvariniai Kašpirovskio dantys. Программа

Клайпеда

Йонинес в Клайпеде – это Третий Международный фестиваль нематериального культурного наследия Lauksnos. Он начнется завтра, 23 июня, и продлится до 26 июня. В обширной программе – знакомство с культурными ценностями Литвы и некоторых других стран. Основные мероприятия будут проходить в сквере Дане, возле памятника Arka. В фестивале примут участие и литовцы, и гости из Греции, Сакартвело, Украины, Чехии и Зимбабве. Завтра в 18 часов они выступят на концерте в честь открытия фестиваля.

Друскининкай

В Друскининкай праздничные мероприятия начнутся завтра, 23 июня, с самого утра, и продлятся до воскресенья. Кроме традиционных праздничных забав и творческих мастерских здесь будут проходить экскурсии, походы, танцы у костра.

Пакруойис

В Пакруойисе в Йонинес состоится Фестиваль ремесел, музыки и пива. Он будет проходить два дня, 24 и 25 июня.

Паланга и Швянтойи

В Паланге и Швянтойи празднества продолжаются всю неделю. Сегодня в Паланге на Жемайтийском холме перед Музеем янтаря пройдут игры и заклинания с плетением венков. А в 21 час. на холме Бируте можно будет полюбоваться солнечным закатом вместе с фольклорным ансамблем Altonė. Говорят, не исключено, что тогда и можно будет увидеть цветок папоротника. Завтра, 23 июня, все основные празднества переместятся в Швянтойи – от холма Бируте до устья реки Швянтойи. Там и состоится мистерия огня, земли, воздуха и воды. Пройдут традиционные для Йонинес гулянья, игры, ярмарки, музыка и танцы, всевозможные состязания. С полудня 24 июня на центральной площади Швянтойи пройдет праздник для семей – ожидаются музыка, различные игры, турниры и представления.

Рокишкис

Рокишкис будет отмечать Йонинес завтра, 23 июня. В программе игры для детей, концерты и спортивные состязания.

Таураге

Чтобы не пропустить самый длинный день и не проспать самую короткую ночь, можно отправиться отмечать Йонинес в Таурагский край. 23-24 июня празднества будут проходить в Юрбаркасе, Пагегяй, Шилале, Таураге.

Шяуляй

Завтра, 23 июня, с 19 до 24 часов Шяуляй проведет праздник Aktyvios Joninės mieste. Этот фестиваль пригласит жителей и гостей города сыграть в игру-квест. Для этого надо будет посетить разные точки города и выполнить задания, которые им будет предложено. Самые активные участники игры получат в подарок амулеты. А завершатся самые загадочные торжества лета на берегу озера Талкша, где у праздничного костра состоится концерт. Подробнее