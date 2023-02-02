Крис Дэвис возвращается на ринг в трейлере байопика «Большой Джордж Форман»

Это байопик боксера Джорджа Формана, который выиграл Олимпиаду в 1968 году, а спустя 25 лет стал старейшим чемпионом мира в истории бокса.

— Подпитываемый бедным детством, Форман направил свой гнев на то, чтобы стать олимпийским золотым призером и чемпионом мира в супертяжелом весе, после чего он чуть не погиб и ушел с боксерского ринга на кафедру, — сообщается в синопсисе. — Но когда он видит, что его сообщество испытывает духовные и финансовые трудности, Форман возвращается на ринг и творит историю, восстанавливая свой титул, становясь старейшим и самым невероятным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе.