Курица и другое сырое мясо на кухне: мыть или не мыть?

Мы купили мясо в магазине или на рынке. Мыть его или не мыть? Ответ, не вызывающий сомнений с детства: перед едой или ее приготовлением надо мыть все! Однако американские и британские ученые внесли в эту ясность другую информацию.

По их данным, в ходе мытья курицы патогенные бактерии не погибают, а распространяются по кухне. И заражают все вокруг бактерией кампилобактер (ею часто бывают заражены домашние птицы). А у людей это может вызвать острое инфекционное заболевание кампилобактериоз. Поэтому те же ученые рекомендуют стадию мытья пропустить, а обработку птицы ограничить простым снятием шкурки.

Есть и такие мнения: бактерия, о которой мы говорили, обитает не только на шкурке курицы, но и на ее мясе, а также на мясе других домашних животных. Кроме того, даже для того чтобы снять с курицу шкурку, все равно надо где-то и чем-то это делать. Поэтому важно говорить о другой проблеме — так называемом перекрестном загрязнении.

Что это означает?

По данным исследований, после мытья курицы в раковине остаются болезнетворные бактерии. Если после этого помыть в той же раковине овощи для салата, они заразятся этими бактериями. Овощи, в отличие от мяса, мы не подвергаем термической обработке, а значит бактерии попадут прямо в наш организм.

В общем, как говорится, береженого бог бережет. Поэтому правило такое. Чтобы продукты не заражались, лучше работать с ними в правильной последовательности.

1. Первым делом — мыть овощи и нарезать их на отдельной доске.

2. И только затем приступать к обработке сырого мяса. Оно не должно соприкасаться с другими продуктами. Для мяса должны быть отдельный нож и отдельная разделочная доска.

3. После разделки сырого мяса или рыбы надо хорошенько помыть руки. Кроме того, надо вымыть все, что с мясом контактировало. Раковину, разделочные доски, миски, кастрюли, рабочие поверхности и так далее. Для этого надо использовать горячую воду с моющим средством.

Конечно, мыть или не мыть — каждая хозяйка решает самостоятельно. Ну а чистота на кухне еще никому не вредила.