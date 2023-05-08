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Литва готовится восстановить полуразрушенный лицей в Бородянке под Киевом

Автор RADIO•R
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Планируется реконструировать инфраструктуру учебного заведения в Бородянке, а тендер на подрядчика объявят 12 июня. Об этом сообщает Центральное агентство управления проектами.

Литва готовится восстановить полуразрушенный лицей в Бородянке под Киевом

По оценкам Министерства экономики и инноваций, реновация школы обойдется в сумму около 4,5 миллионов евро.

Литва уже построила в этом городе мобильный поселок на 36 семей стоимостью 940 тысяч евро. Поселок уже передан в эксплуатацию.

Первоначально планировалось не только построить мобильный поселок и провести реновацию лицея в Бородянке, но и реконструировать детский сад и построить мост через реку Трубеж.

От последних планов позже отказались, поскольку средства, предназначавшиеся для этих целей, были направлены на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.

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