Литва готовится восстановить полуразрушенный лицей в Бородянке под Киевом

Планируется реконструировать инфраструктуру учебного заведения в Бородянке, а тендер на подрядчика объявят 12 июня. Об этом сообщает Центральное агентство управления проектами.

По оценкам Министерства экономики и инноваций, реновация школы обойдется в сумму около 4,5 миллионов евро.

Литва уже построила в этом городе мобильный поселок на 36 семей стоимостью 940 тысяч евро. Поселок уже передан в эксплуатацию.

Первоначально планировалось не только построить мобильный поселок и провести реновацию лицея в Бородянке, но и реконструировать детский сад и построить мост через реку Трубеж.

От последних планов позже отказались, поскольку средства, предназначавшиеся для этих целей, были направлены на восстановление энергетической инфраструктуры Украины.

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