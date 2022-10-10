Ливерпуль стал столицей «Евровидения 2023»

67-й конкурс песни «Евровидение» в 2023 году пройдет в Ливерпуле. Такое решение было принято Европейским вещательным союзом (EBU).

Ранее руководство конкурса, в котором в 2022 году одержала победу украинская группа Kalush Orchestra с песней «Stefania», решило в целях безопасности перенести «Евровидение 2023» из Украины в Великобританию, уточнив, что телевещатели обеих страны будут на равных являться его организаторами. В первоначальный список потенциальных столиц конкурса вошли семь городов, но в финал вышли Глазго и Ливерпуль.

Ливерпуль был выбран после тщательного отбора городских предложений, в ходе которого были изучены помещения на месте проведения, возможность размещения тысяч приезжих делегаций, съемочной группы, фанатов и журналистов, инфраструктура и культурное предложение города-организатора, отражающее победу Украины в 2022 году.

— Ливерпуль — идеальное место для проведения 67-го конкурса песни «Евровидение» от имени Украины, — заявил исполнительный супервайзер конкурса песни Мартин Остердаль. — Город является синонимом музыки, и Liverpool Arena превосходит все требования, необходимые для проведения глобального мероприятия такого масштаба.

Одновременно с объявлением города-организатора EBU выпустил официальный логотип 67-го конкурса песни «Евровидение», в сердце которого изображен украинский флаг. Дизайн логотипа отражает то, что, хотя конкурс будет проводиться в Великобритании, он будет проводиться от имени Украины, победительницы конкурса песни «Евровидение» в этом году.

Источник: InterMedia