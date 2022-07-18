Любителям сладостей: как побаловать себя, но не навредить здоровью?

Часто приходится разрываться между несколькими желаниями. Поесть сладкого, выглядеть красиво, быть здоровым. И в этой борьбе, к сожалению, часто побеждают сладости. Как найти золотую середину, чтобы можно было и побаловать себя вкусненьким, и не навредить здоровью? Один из вариантов — попробовать перейти на «невредные» сладости.

Мед. Это отличный заменитель сахара. И, в отличие от сахара, мед еще и насыщает организм кальцием. А также укрепляет иммунитет и оказывает противовоспалительный эффект. Единственный минус — с острожностью мед должны употреблять те, у кого есть на него аллергия.

Классический лимонный мармелад, максимально натуральный. Кроме прочего, в нем есть еще и желатин, который будет пополнять запасы коллагена, необходимого для суставов, сухожилий и связок.

Фрукты и ягоды. Разные комплексы витаминов, которые в них содержатся, дадут заряд бодрости и энергии. Общая особенность всех фруктов — способность ускорять обмен веществ в организме, предотвращая отложение жиров. А для похудения лучше всего подходят ананас, яблоко, грейпфрут, апельсин.

Зефир. Конечно, сахара и в нем предостаточно. Но если выбирать из зол меньшее, то это — самое безобидное кондитерское изделие. Как и в мармеладе, в зефире используются природные загустители: желатин и агар-агар. Благодаря высокому содержанию в них пектина зефир способен понижать уровень холестерина и выводить токсины из организма. Только перед покупкой зефира не забудьте проверить его состав. На первом месте должно быть указано яблочное или фруктовое пюре.

Сухофрукты. Калорий во многих из них — с избытком. Зато сухофрукты хороши тем, что ими отлично можно насытиться. В качестве сладкого перекуса лучше всего подходят курага, финики, инжир и груши.

Орехи. Их, конечно, сложно назвать сладостью. Зато они отлично подойдут для перекуса, и не надо будет тянуться за конфетами. Важно только не переборщить с количеством и помнить, что орехи очень калорийны.

Черный шоколад. Даже несколько долек черного шоколада помогут повысить работоспособность и настроение. Говорят даже, что если им не злоупотреблять, то можно сбросить пару килограммов, потому что шоколад относится к жиросжигающим продуктам.

В общем, если заменить конфеты и тортики на сладости из этого списка, можно, как минимум, избежать красителей и лишних пищевых добавок. А в качестве бонуса — получить набор полезных веществ. И, конечно, переход на натуральные сладости поможет физически (и психологически!) почувствовать себя намного лучше.