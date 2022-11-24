Маршрут закрытия фестиваля «Каунас 2022» Sutartis для семей с детьми. Что важно не пропустить?

Наступают масштабные заключительные мероприятия фестиваля «Каунас — культурная столица Европы 2022», который длился целый год. 24 — 27 ноября в Каунасе и Каунасском районе проходит специальная культурная программа Sutartis.

Она включает в себя выставки, концерты, городские инсталляции и множество сюрпризов. Для тех, кто планирует участвовать в мероприятиях всей семьей, организаторы «Каунас 2022» подготовили путеводитель, который понравится и детям, и взрослым.

Подписание загадочного «Договора»

Не секрет, что Каунасский Мифический Зверь любит детей. Во время мероприятия Sutartis («Договор») он пригласит маленьких участников в таинственную игру, в которой ведется поиск членов Общества Зверя и маршрут, ведущий к самым важным событиям программы.

Участникам игры, которые 26 — 27 ноября в информационных центрах возьмут программку «Договора», будет предложено в указанное время посещать мероприятия, проходящие по всему городу, и собирать специальные штампы членов Общества Зверя, созданные для программы Sutartis. После того как участники соберут три штампа, их будет ждать сюрприз – специальная церемония подписания «Контракта». Она состоится в подземном переходе К. Миндаугаса, под мостом М.К. Чюрлениса. Дети смогут не только услышать Зверя, но и познакомиться с Каралайте, а в итоге они будут вознаграждены особым Договором, который напомнит, что Каунас – вечный город.

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Следы каунасского Мифического Зверя

Тем, кто захочет познакомиться с Каунасским Мифическим Зверем еще ближе, стоит поискать его следы и в центре города. Наступающие выходные — отличное время, чтобы посетить остров Нямунаса. Рядом с ареной Žalgiris, на металлическом причале, установлена ​​скульптура, посвященная Каунасскому Зверю (автор — Дарюс Петрейкис).

А те, кому нужны доказательства того, что Зверь действительно посещает Каунас, найдут их, прогуливаясь по подходам к Каунасскому замку. Здесь, если приложить ухо к одному из отверстий в западной башне замка и внимательно прислушаться, и дети, и взрослые услышат храп Зверя. А завершить маршрут можно, посетив пешеходный островок на пересечении улиц Jonavos и A. Jakšto, где можно увидеть гигантский зуб Зверя, найденный др. Ремигиусом Седеревичюсом.

От экскурсий до спектакля

В программе Sutartis — более полусотни мероприятий, среди которых занятия для детей и для всей семьи.

Каунасский государственный театр кукол приглашает на спектакль-игру «Каунасский Зверь». В эмпирической постановке, созданной по принципу театра объектов, визуально, с помощью основных органов чувств – зрения, слуха, обоняния и осязания, — происходит путешествие в поисках Каунасского Мифического Зверя.

Тех, кто хотел бы познакомиться с историей мультипликации, приглашают в творческую мастерскую «Лаборатория анимации В. Старявичюса». А тем, кто хочет погрузиться в творчество и сделать различные поделки своими руками, стоит посетить публичную библиотеку Винцаса Кудирки, где пройдут занятия по графике и рисованию светом.

В первом форте Каунасской крепости состоится таинственная встреча в самом логове Зверя — его гнезде, нише форта. Специально к этой встрече подготовлена экспозиция и световая инсталляция – гостей ждут экскурсии, во время которых они смогут посетить другие пространства форта и увидеть световые инсталляции, созданные в предыдущие годы.

Некоторые мероприятия — платные или требуют регистрации. Вся информация о программе 24 — 27 ноября

Торжественное закрытие на Žalgirio арене

Пожалуй, самое ожидаемое событие программы — третье мероприятие «Современной трилогии Каунасского мифа» Sutartis — музыкальный спектакль на воде, в котором — эхо оперных, электронных, джазовых мотивов и более чем 150 исполнителей, актеров и танцоров, создающих представление, полное музыкальных и театральных элементов. Уникальные сценографические решения вдохновлены творчеством М. К. Чюрлениса, а для их воплощения выбраны неожиданные решения – на сцене будут использованы 2022 мешка с песком. Превращение в современную столицу увенчается подписанием договора в конце мероприятия – частью наследия программы Культурной столицы Европы Каунасу, его истории, настоящему и будущему.

Билеты на мероприятие

Инсталляции по всему городу

Во время фестиваля Sutartis по всему городу можно будет встретить различные световые и звуковые инсталляции. На площади Независимости это световая инсталляция «Процесс», а на площади Учредительного Сейма — многофункциональная скульптура «К-Тотем». Приморский дуэт TYKUMOS (Донатас Белкаускас и Кристийонас Лучинскас) украсит третью часть действия «Каунаса 2022» Sutartis уникальным и эксклюзивным произведением — визуально-акустической музыкальной историей о воде, течении и глубинах.

Звуковой объект Донатаса Белкаускаса-Дониса «Табалай», созданный для проекта Каунасского района Smaragdo kelias («Изумрудная дорога»), — это посвящение партизану Юозасу Лукше-Даумантасу и другим лесным братьям, передающим сообщения через дерево, общающимся с ними через ритм. Летом звуковая инсталляция «Табалай», представленная на природе, приглашает всех ощутить связь с природой и с помощью ритма отправить сообщение благодарности всем тем, кто боролся за нашу свободу.

Вся программа 24 — 27 ноября