По Литве с гидом. Каунас — обязательное направление для путешествий в ноябре

Приближается конец года. Что же надо успеть сделать до начала предрождественской суеты? Конечно, посетить Каунас! Мы продолжаем путешествия по Литве с гидом, и сегодня Анна из проекта Vilnius4you.ru делится своими советами и маленькими лайфхаками о том, где важно побывать в Каунасе.

В этом году Каунас радует нас титулом Культурной столицы Европы, и в конце ноября пройдут завершающие мероприятия этого события.

Поэтому Каунас — просто обязательное направление в ноябре. Особенно если вы в этом году там еще не были.

А эта информация поможет вам сориентироваться в том, что же интересного приготовил Каунас для своих гостей.

1. С 24 по 27 ноября в Каунасе пройдет множество мероприятий, которые будут закрывать год Каунаса в качестве Европейской Культурной столицы 2022. Рекомендую посетить визуальную музыкальную программу Septyni vandenys, поучаствовать в инаугурации горожан, сходить на заключительный концерт.

Вся программа мероприятий 24 — 27 ноября. Обратите внимание, что на часть мероприятий необходимо приобрести билеты или зарегистрироваться.

2. А еще обязательно загляните в историческую президентуру. Там до 27 ноября можно увидеть оригинал Акта Независимости Литвы от 1918 года, найденый профессором Людасом Мажилисом в 2017 году в политическом архиве Министерства иностранных дел в Берлине.

3. Погуляйте по Каунасу с консьержами — жителями Каунаса, которые бесплатно на литовском, русском и английском языках рассказывают и показывают свой родной город. Здесь можно выбрать консьержа.

4. Загляните на выставку Yoko Ono Laisvės pažinimo sodas («Сад познания свободы»). Здесь вы найдете произведения концептуального искусства, инсталляции, звуковые и текстовые объекты, перформансы и многое другое.

5. Поднимитесь на обзорные площадки города. Стоит посетить и обзорную площадку Алексотаса, и крышу Костела Воскресения Христа. Почему две? Увидите город с разных сторон. Подниматься к ним интереснее всего на фуникулерах 30-х годов прошлого века.

6. И обязательно попробуйте пончики! Spurginė на аллее Laisvės — гастрономическая достопримечательность Каунаса. Запаситесь терпением, иногда за пончиками надо выстоять очередь! Пончики готовят по старому рецепту из натуральных продуктов, поэтому здесь всегда людно. И есть их лучше всего сразу!

Надеюсь, мои советы помогут составить свой маршрут. Но, конечно же, в Каунасе есть еще много замечательных мест. Возможно, уже в этот визит вы успеете найти еще много интересного.