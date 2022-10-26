По Литве с гидом. Где стоит побывать в День всех святых

Необычные, душевные и запоминающиеся праздники в Литве — это День всех святых и День поминовения усопших. Для тех, кто еще не знаком с традицией проведения этих дней в Литве, гид Анна из проекта Vilnius4you.ru советует обязательно посетить в эти дни кладбище Расу.

В Литве в эти дни принято навещать могилы близких, убирать территорию, а еще — зажечь свечи на могиле и помолиться. Очень часто это делается и на заброшенной соседней могиле, ведь ее давно никто не навещает.

В такие дни вечером, проезжая мимо сельских кладбищ, видишь море огоньков — горящие свечи напоминают о людях, нашедших здесь покой.

В Вильнюсе такое же зрелище увидишь на кладбище Расу — оно раскинулось по обе стороны улицы Sukilėlių. На одной стороне — места для уважаемых, знатных и богатых людей. На другой поначалу хоронили сироток, солдат и людей без роду и племени. Но со временем, конечно, все изменилось.

Кладбище Расу действует с 1801 года и является своеобразным пантеоном литовской и польской культуры и истории. Когда прогуливаешься по кладбищенским дорожкам, глаза постоянно выхватывают знакомые фамилии — Басанавичюс, Пилсудский, Биржишка, Вилейшис, Ромерис, Сырокомля, Вивульский…

Для польских туристов посещение кладбища Расу — must see в Вильнюсе, без него не обходится почти ни один тур. Литовцы все еще открывают для себя это место. Однако, как становится традицией весной любоваться морем сцилл на Бернардинском кладбище, — может быть, такой традицией станет посещение кладбища Расу в первые дни ноября? Зажечь свечу, помолиться и полюбоваться на море огоньков.

Не упустите возможность увидеть это кладбище в первые дни ноября — вечерами зрелище просто необыкновенное!