Мимишные обитатели. Фермы с домашними животными, которые можно посетить с детьми

Терапия нежностью. Так иногда называют встречи с домашними или дикими животными. Различные зоопарки, фермы для животных, конюшни и другие места с мимишными обитателями пользуются огромной популярностью у семей с детьми.

Агентство Keliauk Lietuvoje, которое представляет новую карту Литвы – карту мест с пушистыми обитателями – обещает, что предела радости не будет ни у детей, ни у взрослых. Оказывается, у нас в Литве можно посетить остров, на котором хозяйничают кролики, или «Олений СПА». Можно полюбоваться на коров или ланей, пасущихся на нескошенных лугах. Можно отдохнуть на овечьей ферме в юрте из овечьего меха, покататься по лесу на лошади жемайтийской породы и попробовать местные арбузы на ферме с альпаками. А посещение Долины лошадей поможет понять, что терапия нежностью важна не только для людей, но и для животных.

На карте, которую подготовило агентство Keliauk Lietuvoje совместно с туристическими центрами страны, нанесены фермы, где можно вблизи познакомиться с домашними или дикими животными, а также принять участие в различных образовательных мероприятиях. В полном списке — целых 36 мест для путешествий с детьми. Ниже вы найдете некоторые из них. Остается сделать выбор – и отправиться в путешествие в сказку.

Долина Кроликов (Утянский район)

На территории площадью 4,5 га можно увидеть более 50 различных пород кроликов и крольчат. Их можно покормить и погладить. А еще в Кроличьей долине можно полюбоваться на благородных оленей, ланей, коз, овец, альпак, лам, верблюда, кенгуру, лошадей и осликов, шиншилл и разных необычных птиц. Подробности

Олений СПА (Ширвинтский район)

Здесь можно помедитировать, глядя на благородных оленей. Можно также принять участие в их кормлении, посмотреть коллекцию рогов. Олени обитают в настоящем оазисе спокойствия, окруженном лесами, недалеко от Кярнаве. Вы можете разбить палатку на большом лугу рядом с оленьим парком и принять участие в экскурсии по старому лесу. Подробности

Ažuolų vila (самоуправление Казлу Руды)

Это небольшая уютная семейная ферма. Ее владельцы «сбежали» в деревню всего несколько лет назад, но уже успели завести овец, коз, пони, различных птиц и собак. Усадьба просто излучает уют и тепло. Здесь всегда рады гостям, которые любят животных и хотят свободно общаться с домашними питомцами. В усадьбе организуются фотосессии и праздники. Подробности

Урбону ранчо Žiogas (Йонишкис)

Здесь живут 8 лошадей и пони Маугли, 8 овец, две камерунские козы и около 30 кроликов. Основное направление деятельности ранчо — летние детские лагеря, во время которых учат ухаживать за лошадьми и ездить верхом. Ну а еще здесь организуют детские дни рождения, фотосессии, образовательные занятия и кружки. Подробности

Šunskų fazanynas (самоуправление Мариямполе)

Это единственное место в Литве, где можно познакомиться с разными видами фазанов. Здесь обитает более 100 фазанов 18 различных видов! Все любители птиц могут посетить это место, полюбоваться птицами и послушать рассказы о жизни фазанов. Здесь можно увидеть и других декоративных птиц – павлиньих голубей, цесарок, попугаев, филинов и павлинов. А еще здесь можно встретить обычных белок и дружелюбных альпак. Подробнее

На ферме Nemuno alpakos (Юрбаркский район)

пасутся более 20 альпак из хозяйств Чили, Великобритании, Швеции и Австралии. Хозяева фермы бережно хранят старинные традиции обработки шерсти. На этой ферме можно увидеть, как вручную расчесывают шерсть и прядут ее. Можно попробовать это ремесло самому, купить пряжу ручной работы. Посетители фермы могут познакомиться не только с шерстью альпаки, но и с другими натуральными волокнами, известными с древности и усовершенствованными человеком на протяжении тысячелетий, а также с растительным окрашиванием. Подробности

В Карпишкском зверинце (Варенский район)

живут волки, лисы, кабаны, североамериканские еноты, павлины, фазаны, куры и многие другие животные. Занимается питомцами небольшого зоологического сада в Варенском районе сам владелец усадьбы Б. Юргялявичюс, обладатель почетного титула человека, заботящегося о животных. Большую часть своей жизни Б. Юргялявичюс был охотником, однако затем отказался от охоты и стал страстным защитником животных, диких зверей. Он поставил перед собой цель – вывести столько же волков, сколько было истреблено. Посещение этого частного зверинца бесплатное, но любой желающий может оставить пожертвование на корм животным. Подробности

Коневодческая ферма MG Horses (Кедайняйский район)

Вы когда-нибудь мечтали о том, чтобы промчаться по полям на великолепной лошади? А может быть, задумывались о спокойной прогулке верхом или просто возможности побыть рядом с лошадью? В коннозаводском хозяйстве площадью 35 га вы найдете несколько десятков лошадей и друга маленьких наездников — пони Билли. Вы сможете заказать индивидуальные уроки верховой езды, образовательные программы «Познакомься с лошадью» и «Вечер с лошадьми». Подробности

Больше идей для путешествий вы найдете на странице агентства Keliauk Lietuvoje.