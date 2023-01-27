Міністерству освіти Литви виділяється понад 38 млн євро на навчання українців

Кабінет міністрів виділив Міністерству освіти, науки і спорту більше 38 млн євро на потреби освіти та навчання військових біженців з України.

Ця сума виділяється на поточний навчальний рік. Водночас міністерство просило майже вдвічі більше коштів.

З виділеної суми найбільша частина, близько 34 млн. євро, призначається для фінансування навчання українських дітей в дитячих садах і школах, а також для проїзду до школи.

Сума розраховується з урахуванням кількості дітей з України в учнівському реєстрі на 1 вересня минулого року. Їх було зареєстровано більше 13 тис.

Міністерство освіти також просило виділити кошти на навчання дітей з України литовської мови під час канікул, організацію літніх таборів тощо. Втім в постанові Кабміну гроші на ці потреби не були передбачені.