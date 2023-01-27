Iнформація для українців в Литві

Міністерству освіти Литви виділяється понад 38 млн євро на навчання українців

Автор RADIO•R
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Кабінет міністрів виділив Міністерству освіти, науки і спорту більше 38 млн євро на потреби освіти та навчання військових біженців з України.

Міністерству освіти Литви виділяється понад 38 млн євро на навчання українців

Міністерству освіти Литви виділяється понад 38 млн євро на навчання українців

Ця сума виділяється на поточний навчальний рік. Водночас міністерство просило майже вдвічі більше коштів.

З виділеної суми найбільша частина, близько 34 млн. євро, призначається для фінансування навчання українських дітей в дитячих садах і школах, а також для проїзду до школи.

Сума розраховується з урахуванням кількості дітей з України в учнівському реєстрі на 1 вересня минулого року. Їх було зареєстровано більше 13 тис.

Міністерство освіти також просило виділити кошти на навчання дітей з України литовської мови під час канікул, організацію літніх таборів тощо. Втім в постанові Кабміну гроші на ці потреби не були передбачені.

Iнформація для українців в Литві

Міністерству освіти Литви виділяється понад 38 млн євро на навчання українців

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