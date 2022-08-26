На ярмарке Св. Варфоломея можно научиться старинным ремеслам

На Ратушной площади в столице начинается традиционная историческая ярмарка Св. Варфоломея. Она приглашает познакомиться с восстановленными городскими ремеслами, искусством и цеховыми традициями позднего Средневековья и эпохи Возрождения.

Ярмарка святого Варфоломея — это своеобразная живая история средних веков, перенесенная в наши дни. Праздник связан с историческим событием. В 1495 году, накануне дня Святого Варфоломея (24 августа), литовский князь Александр утвердил устав первого цеха ремесленников в Великом княжестве Литовском — цеха ювелиров, и выдал по этому поводу соответствующую грамоту. С тех пор этот день стал самым важным днем для литовских ремесленников.

Во время ярмарки можно понаблюдать за работой ремесленников и поучиться их мастерству лепить глиняные горшки, ткать полотно, выковывать монеты, варить мыло, переплетать книги. Можно приобрести готовые изделия. Можно познакомиться со средневековыми костюмами и даже рыцарскими боями.

Ярмарка будет проходить сегодня и завтра, 26 — 27 августа.