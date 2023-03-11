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На каких основаниях предоставляется ВНЖ/ПМЖ? Отвечает Департамент миграции

Автор RADIO•R
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В прошлом году в Литве было предоставлено более 133 тысяч видов на жительство. Какие нюансы возникают при оформлении документов? Нужен ли перевод на литовский язык? Что делать, когда удостоверение утеряно?  На вопросы RADIO•R отвечает Департамент миграции. 

На каких основаниях предоставляется ВНЖ/ПМЖ? Отвечает Департамент миграции

На каких основаниях предоставляется ВНЖ/ПМЖ? Отвечает Департамент миграции. Фото — Andrius Ufartas/BNS

На каких основаниях предоставляется ВНЖ/ПМЖ?

Сейчас чаще всего это трудовой договор, гуманитарные основания и временная защита (что актуально для граждан Украины, бежавших от войны), сообщили в Департаменте миграции.

Однако есть ряд других оснований, по которым также может предоставляться ВНЖ и ПМЖ:

— воссоединение семьи;

— работа по трудовому договору, в том числе blue card, который предоставляется специалистам высокой квалификации (в основном речь о работниках IT-сферы);

— учеба в среднем или высшем учебном заведении;

— реализация правовой деятельности;

— восстановление гражданства Литвы или лицам литовского происхождения;

— легальная деятельность — например, спорт;

— открытие собственного бизнеса (в этом случае учредитель или руководитель предприятия должен соответствовать определенным требованиям).

Больше информации можно найти на сайтах renkuosilietuva.lt и Migris.

Справочник для мигрантов

На каких основаниях предоставляется ВНЖ/ПМЖ? Отвечает Департамент миграции

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