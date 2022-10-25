Еда

Надо ли обрабатывать покупные замороженные ягоды перед употреблением? Отвечают специалисты

Автор RADIO•R
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Урожай литовских ягод собран, и в продаже появляются замороженные ягоды, импортируемые из-за границы. Но мало кто знает, что такие ягоды перед употреблением обязательно надо обрабатывать. Ведь вспышки вирусов, передающихся через продукты питания, часто бывают связаны с замороженными ягодами. Специалисты Государственной продовольственно-ветеринарной службы рассказывают, что делать, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Надо ли обрабатывать покупные замороженные ягоды перед употреблением? Отвечают специалисты

Надо ли обрабатывать покупные замороженные ягоды перед употреблением? Отвечают специалисты

Вирусы, попавшие на свежие ягоды, остаются жизнеспособными в течение всего периода их заморозки. Они могут проникать в ягоды через зараженную воду, поскольку процесс замораживания сохраняет жизнеспособность и заразность вирусов. Поэтому необработанные замороженные ягоды увеличивают риск заражения норовирусом или гепатитом А. Если ягоды использовать сразу после оттаивания, не нагревая их или нагревая слишком слабо, в них могут оставаться вирусы.

Купив замороженные ягоды и/или достав их из морозилки, поместите их в кипящую воду и оставьте хотя бы на минуту. После этой процедуры ягоды станут безопасными для употребления. Важно обратить внимание, что подготовленные — размороженные — ягоды необходимо употребить в течение суток после оттаивания. Поэтому размораживайте столько ягод, сколько планируете съесть за это время. Не рекомендуется повторно замораживать уже размороженные ягоды, поскольку оттаивание ускоряет микробиологические процессы, которые могут быть опасны для здоровья.

К сожалению, если ягоды выглядят чистыми, это еще не значит, что так и есть. Возбудители болезней могут попадать в почву со сточными водами и таким образом загрязнять пищевые продукты болезнетворными бактериями, вирусами, паразитами. Поэтому если мы будем соблюдать личную гигиену и правильно готовить пищевые продукты, мы сможем защитить себя от распространяющихся через пищу инфекций.

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