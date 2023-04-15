Не делайте так! 10 опасных и раздражающих маневров пешеходов

Водители жалуются на пешеходов, те — на велосипедистов, последние — на самокатчиков. Кажется, замкнутый круг не прервать. Но есть действительно опасные действия, из-за которых может пострадать сам прохожий. Накануне теплого сезона в Литве приводим типичные примеры в специальной публикации RADIO•R.

1. Зеленый мигающий? Успею!

Безусловно, пересекать дорогу на запрещающий сигнал светофора — это нарушение. Это опасно и вообще безрассудно. Но есть менее очевидные поступки пешеходов, которые приводят к ДТП. В частности, переход проезжей части в самый последний момент.

Одно дело, когда при зеленом мигающем сигнале дорогу пересекает спортсмен, уверенный в своей физическом состоянии. И совсем другое, если на такой маневр решается пожилой человек.

Опасность в том, что в этом случае пешеход может быть скрыт другими автомобилями, пропускающими его, хотя им уже горит зеленый. А теперь представьте, что по правой крайней полосе мчится машина, водитель которой недоумевает, почему остальные не движутся…

2. Наискосок получится быстрее

Часто можно увидеть, как пешеходы пытаются срезать путь, считая, что так получится быстрее. Они выходят на дорогу за пару метров до перехода и так же покидают дорогу, но уже с другой стороны от «зебры».

В реальности маршрут по опасному участку — проезжей части — увеличивается, а для водителей этот маневр может быть неожиданным.

Сколько раз людей сбивали в непосредственной близости от перехода! Доказать впоследствии, где именно был совершен наезд, становилось сложной задачей для полиции.

3. Резкое изменение поведения на переходе

Не менее опасно, когда пешеход резко меняет траекторию или темп. Наверняка вы тоже замечали, как люди, вдруг вспомнив что-то, на середине пути разворачивались и начинали движение в противоположном направлении.

В этот момент водитель, который решил (домысливание — тоже ошибка, но это уже другой разговор), что пешеход минул зону его движения, начинает ускоряться. А маневр прохожего становится полной неожиданностью, и случается ДТП.

Это не теоретическая ситуация. Несколько месяцев назад при похожих обстоятельствах в Вильнюсе был совершен наезд на мужчину с ребенком.

4. Внезапное появление из-за препятствия

Парковка возле пешеходных переходов запрещена. Но в спальных микрорайонах это правило часто нарушается. Загроможденная «зебра», несомненно, становится фактором аварийности. Однако это не повод внезапно выходить из-за внедорожника или микроавтобуса, стоящего вплотную к переходу.

Эксперты по безопасности рекомендуют сначала обозначить себя, выглянув из-за припаркованного автобиля, прежде чем выходить на дорогу. Это позволит, с одной стороны, заранее увидеть автомобиль и предупредить водителя о своем намерении, а с другой — отказаться от маневра, если будет очевидно, что машина не успеет остановиться.

Такая ситуация втройне опасна, если речь идет о ребенке, поскольку из-за припаркованного автомобиля его заметить сложнее, а дети обычно передвигаются быстрее, чем взрослые.

5. «Слепой» выход на дорогу и ощущение всевидимости

Похожая ситуация, но с некоторыми отличиями. Когда загорается зеленый сигнал светофора, люди выходят на дорогу, не глядя по сторонам.

Да, имеют право. Но преимущество, предоставленное ПДД, слабое утешение, если человека, не дай Бог, собьет машина.

Ощущение всевидимости — ложное. Даже опытный водитель иногда может не увидеть человека по объективным причинам — что-то отвлекло или автомобильная стойка скрыла человека.

В общем, лучше всегда перестраховываться и отслеживать движение автомобилей.

6. Самоограничение в получении информации

Когда мы надеваем наушники или по самый нос натягиваем капюшон, то добровольно ограничиваем себя в получении информации о дорожной обстановке.

Самый простой пример — не услышим сирену спецавтомобиля или не увидим машину, которая резко выполняет поворот налево. Вот вам и аварийная ситуация, которой можно было бы избежать, если бы пешеход получил информацию на секунду-две раньше.

7. Отказ пересекать дорогу

Да-да, такое тоже случается. Наверняка и вы знаете эту ситуацию: водитель останавливается перед «зеброй», чтобы пропустить пешехода. Но тот начинает яростно махать руками, мол, проезжай, я сейчас не пойду.

Это не несет опасности, но очень уж раздражает. Ну правда, водитель выполнил обязательство, остановив полторы тонны перед переходом. А когда человек отказывается пересекать проезжую часть, то обесценивает действие автомобилиста и только замедляет трафик.

8. Шаг с остановки

Еще один раздражающий маневр, который, быть может, не несет большой опасности, но вынуждает водителей реагировать — это выход людей с остановки общественного транспорта на проезжую часть.

Знаете, иногда пассажиры, испытывая нетерпение, пытаются рассмотреть вдали автобус или троллейбус. Им кажется, что в шаге-двух от остановки они находятся в безопасности. Однако их действия могут спровоцировать непредсказуемую реакцию автомобилистов.

Чтобы не подвергать себя опасности, предлагаем скачать приложение Trafi, с помощью которого легко отслеживать движение общественного транспорта в режиме реального времени.

9. Водитель сам становится пешеходом

Порой не менее безрассудно ведут себя пешеходы, которые сами секунду назад были водителями. Выходя из автомобиля, человек вдруг переходит дорогу там, где ему хочется, дескать, я ж свой, знаю особенности.

Правда в том, что для остальных водителей это такой же пешеход, поведение которого со стороны кажется безрассудным и непредсказуемым.

В особенности опасны такие действия, когда участник мелкого ДТП кружит вокруг разбитого автомобиля, рассматривая повреждения. Сколько раз при таких обстоятельствах сбивали автовладельцев, попавших в небольшую аварию.

10. Выход на велодорожку

Опасными и раздражающими действия пешеходов могут быть не только на проезжей части. Нельзя забывать, что многие тротуары частично переформатированы в велодорожки. А любой выход на них чреват пересечением траектории велосипедиста или самокатчика. Простой взгляд через плечо может упредить неприятную ситуацию.